Ab wann beginnen Jugendliche, wie Erwachsene zu denken?

By

Eine bahnbrechende Studie, die in Nature Communications veröffentlicht wurde, liefert neue Einblicke in die Reifung exekutiver Funktionen bei Jugendlichen. Unter exekutiver Funktion versteht man eine Reihe kognitiver Fähigkeiten, die es dem Einzelnen ermöglichen, zu planen, zwischen Aufgaben zu wechseln, sich zu konzentrieren und Ablenkungen zu widerstehen. Laut der Studie erreicht die exekutive Funktion typischerweise ihre Reife im Alter von 18 Jahren.

Die Forschung umfasste die Analyse von Daten von über 10,000 Teilnehmern in vier verschiedenen Datensätzen und präsentierte ein umfassendes Diagramm der kognitiven Entwicklung bei Teenagern. Die Ergebnisse haben erhebliche Auswirkungen auf Eltern, Pädagogen, Psychiater und möglicherweise auch auf das Justizsystem bei der Festlegung der Grenzen der Adoleszenz.

„Wenn ich mit Eltern spreche, sagen viele von ihnen: ‚Mein 18-Jähriger ist auf keinen Fall ein voll entwickelter Erwachsener!‘“, sagte die leitende Autorin Beatriz Luna, Professorin für Psychiatrie an der University of Pittsburgh School of Medizin. „Die Fähigkeit, exekutive Funktionen zu nutzen, verbessert sich zuverlässig mit zunehmendem Alter und reift, zumindest im Laborumfeld, bis zum 18. Lebensjahr.“

Vor dieser Studie war der Zeitplan der Adoleszenz im Vergleich zu den gut dokumentierten Meilensteinen der Kindheit weniger klar definiert. Die Komplexität der mit der Pubertät verbundenen Entwicklungsprozesse und das Fehlen von Werkzeugen zur Analyse komplexer Datensätze hatten frühere Versuche, die Entwicklung des Gehirns von Teenagern abzubilden, behindert.

„In unserer Studie wollten wir einen Konsens darstellen und nicht nur eine Ahnung“, erklärte Hauptautor Brenden Tervo-Clemmens. „Hier trifft Entwicklungswissenschaft auf Big Data. Wir nutzen Werkzeuge, die Forschern bis vor Kurzem nicht zur Verfügung standen.“

Durch die Bereitstellung reproduzierbarer Wachstumsdiagramme für exekutive Funktionen über verschiedene Aufgaben und Datensätze hinweg öffnet diese Forschung die Tür zur Untersuchung der Auswirkungen therapeutischer und medikamentöser Interventionen auf Entwicklungsmeilensteine. Darüber hinaus kann das Verständnis des typischen Zeitablaufs der Reifung exekutiver Funktionen die Früherkennung von psychischen Erkrankungen wie Schizophrenie, die häufig im Jugendalter auftreten, verbessern.

FAQ

Was ist eine exekutive Funktion?

Unter exekutiver Funktion versteht man eine Reihe kognitiver Fähigkeiten, die es einer Person ermöglichen, zu planen, zwischen Aufgaben zu wechseln, sich zu konzentrieren, Ablenkungen zu widerstehen und Emotionen zu regulieren.

Wie wurde die Studie durchgeführt?

Die Studie analysierte Daten von über 10,000 Teilnehmern in vier verschiedenen Datensätzen. Die Forscher sammelten 23 verschiedene Maße der Exekutivfunktion und nutzten mathematische Modelle, um Veränderungen im Laufe der Zeit zu verfolgen.

Wann reift die Führungsfunktion typischerweise heran?

Laut der Studie erreicht die exekutive Funktion typischerweise ihre Reife im Alter von 18 Jahren.

Welche Implikationen hat diese Forschung?

Die Ergebnisse dieser Studie haben Auswirkungen auf Eltern, Pädagogen, Psychiater und möglicherweise das Justizsystem. Das Verständnis des typischen Zeitablaufs der Reifung exekutiver Funktionen kann dabei helfen, Abweichungen zu erkennen und die Frühdiagnose psychischer Erkrankungen zu erleichtern.

Welchen Einfluss kann diese Forschung auf therapeutische und medikamentöse Interventionen haben?

Durch die Bereitstellung von Wachstumsdiagrammen für die Entwicklung exekutiver Funktionen ermöglicht diese Forschung Forschern zu verfolgen, wie therapeutische und medikamentöse Interventionen Entwicklungsmeilensteine ​​bei Teenagern beeinflussen.