Das Potenzial von Kakaofruchtschalen als Flammschutzmittel

Laut einem in ACS Sustainable Chemistry & Engineering veröffentlichten Artikel haben Forscher herausgefunden, dass weggeworfene Kakaofruchtschalen in flammhemmende Materialien umgewandelt werden könnten. Jedes Jahr fallen etwa 24 Millionen Tonnen Kakaofruchtschalen als Abfall an. Typischerweise werden die Bohnen und das Fruchtfleisch zur Herstellung von Schokolade verwendet, während die Schalen weggeworfen werden. Kakaofruchtschalen enthalten jedoch Lignin, ein robustes Lipidpolymer, das als erneuerbarer Ersatz für einige aus Erdöl gewonnene Substanzen wie Flammschutzmittel dienen kann.

Die Forscher unter der Leitung von Nicholas J. Westwood untersuchten die Möglichkeit, hochwertiges Lignin aus Kakaofruchtschalen für praktische Anwendungen zu extrahieren. Sie erhielten die Schalen, mahlten sie zu einem Pulver und verarbeiteten sie dann mit einer Standard-Lignin-Extraktionsmethode namens Butanosolv-Verfahren. Es wurde festgestellt, dass das resultierende isolierte Lignin von hoher Reinheit und frei von Verunreinigungen war.

Um das Lignin in ein flammhemmendes Material umzuwandeln, modifizierten die Forscher es durch eine Reihe chemischer Schritte. Sie integrierten ein feuerhemmendes Molekül namens DOPO in die Lignin-Polymerstruktur. Experimentelle Tests zeigten, dass das modifizierte Lignin beim Erhitzen verkohlte, was auf sein Potenzial als wirksames Flammschutzmittel hinweist.

Während die Forscher planen, in Zukunft Tests zur Sicherheit am Menschen durchzuführen, bietet dieses Ergebnis eine vielversprechende Perspektive für die Nutzung von Kakaofruchtschalen als wertvolle Ressource, die andernfalls verschwendet würde.

Referenz:

Davidson DJ, Lu F, Faas L, et al. Organosolv-Vorbehandlung von Kakaofruchtschalen: Isolierung, Analyse und Verwendung von Lignin aus einem reichlich vorhandenen Abfallprodukt. ACS Sustainable Chem Eng. 2023;11(39):14323-14333. doi:10.1021/acssuschemeng.2c03670

Quelle: Material angepasst von ACS Sustainable Chemistry & Engineering.