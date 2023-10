Fernüberwachung für nachhaltige Baumwollproduktion in Subsahara-Afrika

By

Die Initiative Cotton Made in Africa (CmiA) hat kürzlich in Zusammenarbeit mit Geocledian und Alliance Ginneries ein Projekt gestartet, um die nachhaltige Baumwollproduktion von Kleinbauern in Subsahara-Afrika mithilfe von Satellitentechnologie aus der Ferne zu überwachen. Ziel dieser Initiative ist es, die Effizienz, Produktivität und Nachhaltigkeit der CmiA-Partner zu steigern.

Die Aid by Trade Foundation, die den CmiA-Standard überwacht, betont die Bedeutung der Zukunftssicherheit und der Nutzung technologischer Möglichkeiten zur Unterstützung von Kleinbauern. Durch die Nutzung der Satellitenüberwachung möchte CmiA den langfristigen Erfolg einer nachhaltigen Baumwollproduktion sicherstellen.

Durch die Fernüberwachung mittels Satellitentechnologie kann CmiA auf Echtzeitdaten zu Anbaupraktiken und Umweltbedingungen zugreifen und so Baumwollbauern gezielt unterstützen und beraten. Dazu gehören Anleitungen zur Bewässerung, Schädlingsbekämpfung und Bodenbewirtschaftung. Durch die Überwachung dieser Faktoren möchte CmiA die landwirtschaftlichen Praktiken verbessern, die Umweltbelastung verringern und die Baumwollerträge steigern.

Die Zusammenarbeit mit Geocledian, einem deutschen Spezialisten für Geodaten-Cloud-Dienste, ermöglicht die Integration von Satellitendaten in das Fernüberwachungssystem von CmiA. Die Expertise von Geocledian in den Bereichen Geodatenanalyse und Cloud-Dienste gewährleistet die genaue und effiziente Verarbeitung von Satellitendaten und liefert letztendlich wertvolle Erkenntnisse für die Entscheidungsfindung.

Alliance Ginneries, ein Baumwollentkörnungsunternehmen in Tansania, spielt bei diesem Projekt eine zentrale Rolle, indem es die Implementierung des Fernüberwachungssystems erleichtert. Ihre Zusammenarbeit mit CmiA und Geocledian zeigt, wie wichtig Partnerschaften für die Förderung einer nachhaltigen Baumwollproduktion sind.

Der Einsatz von Satellitentechnologie zur Fernüberwachung in der Landwirtschaft ist ein innovativer Ansatz, der das Potenzial hat, die landwirtschaftlichen Praktiken von Kleinbauern zu verändern. Durch die Nutzung von Satellitendaten kann CmiA die Herausforderungen, vor denen Baumwollbauern stehen, besser verstehen und gezielte Unterstützung leisten, um ihre Lebensgrundlagen zu verbessern und eine nachhaltige Entwicklung zu fördern.

