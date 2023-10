Neue Forschungsergebnisse bestätigen, dass der Psyche-Asteroid reich an Metallen ist

By

Wissenschaftler des Ames Research Center der NASA im kalifornischen Silicon Valley haben neue Untersuchungen durchgeführt, die darauf hindeuten, dass der Asteroid Psyche tatsächlich metallreich ist, was frühere Hypothesen stützt. Das Team unter der Leitung von Anicia Arredondo und Maggie McAdam beobachtete Psyche im Februar 2022 mit dem Stratospheric Observatory for Infrarot Astronomy (SOFIA) der NASA.

SOFIA, ein Boeing 747SP-Flugzeug, das für den Transport eines Spiegelteleskops umgebaut wurde, ermöglichte es dem Team, Daten von jedem Teil der Oberfläche von Psyche zu sammeln. Diese unschätzbar wertvollen Informationen über die Materialien, aus denen die Oberfläche des Asteroiden besteht, hätten mit bodengestützten Teleskopen nicht gewonnen werden können.

Einer der Hauptgründe, warum Psyche für die genaue Beobachtung durch eine Raumsonde ausgewählt wurde, ist sein Potenzial, Einblicke in die Entstehung von Planeten zu liefern. Wissenschaftler glauben, dass Erde, Mars und Merkur ebenfalls metallische Kerne haben, diese liegen jedoch zu weit unter den Mänteln und Krusten der Planeten, als dass sie direkt beobachtet oder gemessen werden könnten. Die Bestätigung von Psyche als Planetenkern würde erheblich zu unserem Verständnis der Zusammensetzung der Erde und anderer großer Himmelskörper beitragen.

Die Größe von Psyche ist ein weiterer entscheidender Faktor für die Weiterentwicklung unseres Verständnisses erdähnlicher Planeten. Es ist der größte Asteroid vom Typ M (metallisch) in unserem Sonnensystem und ungefähr so ​​lang wie die Entfernung zwischen New York City und Baltimore, Maryland. Dies bedeutet, dass Psyche eher eine Differenzierung aufweist, bei der sich die Materialien im Inneren eines Planeten voneinander trennen, wobei die schwersten Materialien zur Mitte sinken und Kerne bilden.

Arredondo, ein Postdoktorand zum Zeitpunkt der Sammlung der Beobachtungen, gibt an, dass jede neue Studie über Psyche weitere Fragen aufwirft und legt nahe, dass der Asteroid äußerst komplex ist und wahrscheinlich viele Überraschungen birgt. Die Möglichkeit des Unerwarteten ist einer der aufregendsten Aspekte bei der Erforschung eines unerforschten Himmelskörpers.

Die Psyche-Mission wird von der Arizona State University geleitet und vom Marshall Space Flight Center der NASA verwaltet, während das Chassis des High Power Solar Electric Propulsion-Raumfahrzeugs von Maxar Technologies bereitgestellt wurde. Die Mission ist die 14., die im Rahmen des Discovery Program der NASA ausgewählt wurde.

SOFIA, ein Gemeinschaftsprojekt der NASA und der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR, erreichte 2014 die volle Einsatzfähigkeit. Das Flugzeug wurde vom Armstrong Flight Research Center Building 703 der NASA in Kalifornien gewartet und betrieben.

