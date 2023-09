Alte Flussüberschwemmungen in der Gangesebene geben Einblicke in zukünftige Superfluten

Forscher der Universitäten Edinburgh und Glasgow haben in Zusammenarbeit mit Prof. Rajiv Sinha am IIT Kanpur Sedimentkerne aus den Flüssen Karnali, Ganga und Kosi verwendet, um Flussüberschwemmungen in der Gangesebene während des Miozäns zwischen dem 23. und 5. Jahrhundert zu rekonstruieren Vor XNUMX Millionen Jahren. Die Sedimente in diesen Bohrkernen liefern wertvolle Informationen über die Größe und Zusammensetzung des von den Flüssen im Laufe der Zeit transportierten Materials.

Basierend auf ihren Erkenntnissen haben die Forscher gewarnt, dass aktuelle Ereignisse im Zusammenhang mit dem Klimawandel und seismische Aktivitäten zu Superüberschwemmungen führen könnten, die katastrophale Auswirkungen auf die Bevölkerung der Gangesebene haben könnten. Diese Ergebnisse haben wichtige Auswirkungen auf die Katastrophenmanagementstrategie Indiens, da sie die Notwendigkeit verdeutlichen, „Kaskadengefahren“ in künftigen Risikominderungsplänen zu berücksichtigen.

Das Forschungsteam untersuchte auch eine besondere Beobachtung bezüglich der Verteilung von Sedimentpartikeln entlang der Flusswege. Typischerweise setzen sich schwerere Partikel früher in der Flussbahn ab, während sich leichtere Partikel später absetzen. Das Team fand jedoch Hinweise auf groben Kies stromabwärts des aktuellen Übergangspunkts zwischen schwereren und leichteren Partikeln. Sie führten diese Anomalie auf ein extremes Monsunereignis vor etwa 11,000 Jahren zurück, das zu hyperkonzentrierten Strömungen führte und den Flusslauf veränderte.

Diese Ergebnisse verdeutlichen die Anfälligkeit von Gebieten, die anfällig für Erdrutsche und starke Monsune sind, gegenüber hyperkonzentrierten Strömen, die zu verheerenden Überschwemmungen führen können. Angesichts der zunehmenden Wahrscheinlichkeit extremer Monsunereignisse aufgrund des Klimawandels ist es von entscheidender Bedeutung, dass Katastrophenmanagementstrategien die Vernetzung verschiedener Gefahren berücksichtigen und integrierte Ansätze zur Risikominderung entwickeln.

