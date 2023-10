By

Am Samstag bietet West-British Columbia den Kanadiern einen Platz in der ersten Reihe, um Zeuge einer seltenen ringförmigen Sonnenfinsternis zu werden. Bewölkter Himmel kann jedoch dazu führen, dass viele Zuschauer dieses Phänomen nicht erleben. Trotz der Vorhersage bleibt Gurveen Kaur, Co-Präsident des University of BC Astronomy Club, zuversichtlich, dass es während des anderthalbstündigen Fensters immer noch Gelegenheit geben wird, einen Blick auf die Sonnenfinsternis zu erhaschen.

Eine ringförmige Sonnenfinsternis entsteht, wenn der Mond zwischen Erde und Sonne wandert. Diese besondere Sonnenfinsternis ist einzigartig, da sie stattfindet, wenn die Sonne am weitesten von der Erde entfernt ist. Dadurch wird den Betrachtern ein atemberaubender Anblick geboten, wenn ein heller Heiligenschein den schwarzen Fleck des Mondes umgibt.

Während Gebiete in Nordamerika, darunter ein Weg von Oregon nach Texas, Zeuge einer totalen Sonnenfinsternis und eines feurigen Ringes werden, können die Bewohner der Metropolregion Vancouver ab 75:8 Uhr pazifischer Zeit fast 08 % der Sonnenfinsternis sehen. Der Höhepunkt der Sonnenfinsternis wird 72 Minuten später erreicht, wobei nur ein kleiner Sonnenstrahl sichtbar ist. Die Sonnenfinsternis endet um 10:38 Uhr

Leider wird es in Ontario erst ab 11:55 Uhr zu einer partiellen Sonnenfinsternis kommen, wobei gegen 27:1 Uhr eine maximale Sonnenfinsternis von 09 % auftreten wird. Es wird jedoch mit einer Wolkendecke gerechnet, was eine Sicht unwahrscheinlich macht. Laut CityNews-Meteorologin Natasha Ramsahai kann es zwar zu einigen Wolkenbrüchen am nördlichen und östlichen Ende der GTA kommen, es ist jedoch unwahrscheinlich, dass es zu einer nennenswerten Verdunkelung des Himmels kommt.

Trotz dieser Enttäuschung kann sich Südontario auf die nächste Sonnenfinsternis am 8. April 2024 freuen, wenn es voraussichtlich in bestmöglicher Lage sein wird.

Definitionen:

– Ringförmige Sonnenfinsternis: Ein Ereignis, das auftritt, wenn der Mond zwischen Erde und Sonne wandert und ein heller Halo um den dunklen Mond entsteht.

– Wolkenbedeckung: Der Prozentsatz des von Wolken bedeckten Himmels.

Quellen:

– Universität von BC

– CityNews