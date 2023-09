NASA warnt vor Begegnung mit Asteroid 2023 SE4

By

Die NASA hat eine Warnung vor einem sich nähernden Asteroiden namens Asteroid 2023 SE4 herausgegeben. Es wird erwartet, dass der Asteroid heute, am 29. September, der Erde am nächsten kommt. Er gehört zur Aten-Gruppe von Asteroiden, bei denen es sich um erdnahe Asteroiden (NEAs) handelt, die die Erde durchqueren und deren große Halbachsen kleiner als die der Erde sind. Der Asteroid wird nicht als potenziell gefährliches Objekt eingestuft und es wird nicht erwartet, dass er auf die Erde stürzt.

Der Asteroid 2023 SE4 ist etwa 45 Fuß breit und etwa so groß wie ein Haus. Die NASA hat ihre Umlaufbahn mit verschiedenen Satelliten sowie weltraum- und bodengestützten Teleskopen verfolgt. Die größte Annäherung des Asteroiden an die Erde wird auf eine Entfernung von 2 Millionen Kilometern von der Erde bei einer Geschwindigkeit von 16662 Kilometern pro Stunde geschätzt.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Asteroid 2023 SE4 der Erde nahe kommt. Bereits am 4.1. Oktober 1 war er in einer Entfernung von 1965 Millionen Kilometern vorbeigeflogen und wird voraussichtlich am 27. September 2061 eine weitere große Annäherung erfahren.

Der Prozess der Benennung von Asteroiden beinhaltet die Vergabe einer vorläufigen Bezeichnung durch die Internationale Astronomische Union (IAU). Diese Bezeichnung besteht typischerweise aus einer Seriennummer, die das Jahr der Entdeckung des Asteroiden enthält, gefolgt von zwei Buchstaben, die die Reihenfolge seiner Entdeckung in diesem Jahr angeben.

Während die enge Begegnung des Asteroiden mit der Erde heute keinen Anlass zur Sorge gibt, ist die kontinuierliche Überwachung und Untersuchung von Asteroiden durch die NASA von entscheidender Bedeutung für ein besseres Verständnis ihrer Eigenschaften und potenziellen Bedrohungen. Durch Missionen wie DART, Dawn, OSIRIS-REx und Hayabusa2 wollen Raumfahrtagenturen Daten über Asteroiden sammeln, Unsicherheiten minimieren und die Möglichkeit erkunden, in Zukunft Ressourcen aus ihnen zu gewinnen.

Quellen: NASA, Europäische Weltraumorganisation (ESA)