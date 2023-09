Ein Asteroid nähert sich der Erde: Details und aktuelle Einschläge

Ein Asteroid namens Asteroid 2023 SZ ist auf dem Weg zur Erde und wird dem Planeten voraussichtlich heute, am 25. September, am nächsten kommen. Dieser Asteroid ist nur einer der vielen Asteroiden, die von Raumfahrtbehörden entdeckt wurden. Die NASA hat den Asteroiden 2023 SZ mit fortschrittlichen weltraum- und bodengestützten Teleskopen verfolgt und dabei Details wie Geschwindigkeit, Annäherungsentfernung und mehr bereitgestellt.

Der Asteroid 2023 SZ wird der Erde voraussichtlich in einer Entfernung von 2.1 Millionen Kilometern am nächsten kommen und dabei mit einer Geschwindigkeit von 15,337 Kilometern pro Stunde vorbeirasen – schneller als eine ballistische Hyperschallrakete. Dieses Weltraumgestein gehört zur Amor-Gruppe der erdnahen Asteroiden, benannt nach dem Asteroiden 1221 Amor. Die Amor-Gruppe besteht aus erdnahen Asteroiden, die sich der Erde nähern und deren Umlaufbahnen außerhalb der Erde, aber innerhalb des Mars liegen.

Glücklicherweise wurde der Asteroid 2023 SZ aufgrund seiner relativ geringen Größe nicht als potenziell gefährliches Objekt eingestuft. Nur Objekte mit einem Durchmesser von mehr als 492 Fuß gelten als gefährlich, wohingegen dieser Asteroid zwischen 59 und 131 Fuß breit ist und in seiner Größe einem Haus oder einem kleinen Flugzeug ähnelt.

Obwohl Asteroidenanflüge keine Seltenheit sind, kam es in jüngster Zeit zu Einschlägen. Am 15. Februar dieses Jahres verwandelte sich ein 1000 Pfund schwerer Asteroid in einen atmosphärischen Feuerball und zerbrach etwa 21 Meilen über der Erdoberfläche in Stücke. Dieses Ereignis verursachte eine laute Explosion, die von Anwohnern im Raum McAllen, Texas, gemeldet wurde.

Dann, am 6. Juli, wurde eine Frau im Dorf Elsass in Ostfrankreich von einem Meteor getroffen, während sie auf ihrer Terrasse saß und eine Tasse Kaffee genoss. Der Meteor prallte vom Dach ab, bevor er ihre Brust traf. Die Frau ließ den Stein von einem Geologen untersuchen, der bestätigte, dass es sich tatsächlich um einen Meteoriten aus dem Weltraum handelte.

Während wir unsere Erforschung und Untersuchung von Asteroiden fortsetzen, sollten wir über diese Himmelsobjekte auf dem Laufenden bleiben und auf mögliche zukünftige Auswirkungen vorbereitet sein.

