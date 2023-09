Asteroiden: Von Videospielen zum wirklichen Leben

Asteroiden sorgen in letzter Zeit sowohl im echten Leben als auch in Videospielen für großes Aufsehen. Spieler von Bethesdas neuem Open-World-Rollenspiel Starfield haben berichtet, dass sie überall, selbst auf der Oberfläche von Planeten, von Asteroiden verfolgt werden. In der Zwischenzeit hat die NASA in einer separaten realen Entwicklung Licht auf einen Asteroiden geworfen, der heute extrem nahe an der Erde vorbeifliegen wird.

Der fragliche Asteroid mit dem Namen Asteroid 2023 SJ wird sich heute voraussichtlich in einer Entfernung von 6.4 Millionen Kilometern der Erde am nächsten nähern. Trotz dieser scheinbar großen Entfernung ist sie astronomisch gesehen tatsächlich recht kurz. Da der Asteroid mit einer Geschwindigkeit von 59,348 Kilometern pro Stunde unterwegs ist, besteht keine Gefahr, dass er auf der Erdoberfläche aufschlägt. Tatsächlich wird es aufgrund seiner relativ geringen Größe, die auf eine Breite von 118 bis 265 Fuß geschätzt wird, nicht einmal als potenziell gefährliches Objekt eingestuft.

Der Asteroid 2023 SJ gehört zur Apollo-Gruppe der erdnahen Asteroiden, bei denen es sich um erddurchquerende Weltraumgesteine ​​mit größeren Halbachsen als die der Erde handelt. Diese Gruppe ist nach dem Apollo-Asteroiden von 1862 benannt, der in den 1930er Jahren entdeckt wurde.

Interessanterweise haben Wissenschaftler kürzlich drei schwer fassbare Asteroiden entdeckt, die sich hinter dem Glanz der Sonne verstecken. Eines davon ist das größte potenziell gefährliche Objekt für die Erde, das in den letzten acht Jahren entdeckt wurde. Um diese Asteroiden zu lokalisieren und zu beobachten, verwendeten Astronomen die Dark Energy Camera (DECam), die am Victor M. Blanco 4-Meter-Teleskop in Chile montiert ist.

Das Auffinden und Verfolgen von Asteroiden ist für die Verhinderung möglicher Einschläge von entscheidender Bedeutung, da diese Weltraumgesteine ​​eine Bedrohung für die Erde darstellen können. Obwohl die Wahrscheinlichkeit einer Asteroidenkollision gering ist, geben ihre Größe und ihre Einschlagsgeschichte in der wissenschaftlichen Gemeinschaft Anlass zur Sorge. Sowohl im echten Leben als auch in der virtuellen Welt der Videospiele fesseln Asteroiden weiterhin unsere Fantasie und erinnern uns an die Wunder und Risiken der Weltraumforschung.

