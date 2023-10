Sieg: Krebsüberlebende profitieren vom Zugang zu klinischen Studien in der Nähe ihres Wohnortes

By

Steve Wadey und Marilyn De Haas, beide Einwohner von Stratford, Victoria, haben sich kürzlich kennengelernt, obwohl sie weniger als einen Kilometer voneinander entfernt lebten. Sie teilen eine gemeinsame Erfahrung als Teilnehmer einer klinischen Studie zum Melanom, einer der tödlichsten Krebsarten in Australien. Ihr Zugang zu diesen Studien war jedoch deutlich unterschiedlich.

Bei Steve, bei dem 2015 ein Melanom diagnostiziert wurde, musste er fast sechs Jahre lang einen anstrengenden 560 km langen Hin- und Rückweg zum The Alfred in Melbourne zurücklegen, um sich behandeln zu lassen. Die aggressive Natur seines Krebses veranlasste ihn, an mehreren klinischen Studien teilzunehmen, wobei sein Pflegeteam im Alfred Hospital unschätzbare Unterstützung leistete.

Andererseits musste Marilyn, bei der die Diagnose vor sechs Monaten gestellt wurde, nicht bis nach Melbourne reisen, um Zugang zu einer klinischen Studie zu erhalten. Dank des TrialHub-Programms, das mit regionalen und ländlichen Krankenhäusern zusammenarbeitet, um klinische Studien den Patienten näher zu bringen, sind klinische Studien jetzt bei Latrobe Regional Health verfügbar, eine Autostunde von ihrem Zuhause entfernt. Marilyn ist die erste Teilnehmerin der lokalen klinischen Melanomstudie in der Region und hat positiv auf die Studienbehandlung reagiert.

Das von der Bundesregierung finanzierte TrialHub-Programm zielt darauf ab, die Reisekosten und die psychische Belastung für Patienten zu verringern, indem Behandlungsmöglichkeiten näher an ihrem Wohnort bereitgestellt werden. Latrobe Regional Health hat durch die Eröffnung von 23 klinischen Studien seit 2019 von dieser Partnerschaft profitiert und erwartet in Zukunft einen weiteren Ausbau seiner Forschungs- und klinischen Studienkapazitäten.

Dieser Zugang zu klinischen Studien hatte erhebliche Auswirkungen auf das Leben von Steve und Marilyn. Steve, inzwischen verheiratet, Vater eines Kindes und einer erfolgreichen Karriere, verdankt seine Fähigkeit, seinen Krebs weiterhin zu bekämpfen, klinischen Studien. Marilyn, die ihren täglichen Aktivitäten nachgehen und sogar eine Reise planen kann, ist begeistert von der positiven Reaktion ihres Melanoms auf die Testbehandlung.

Das TrialHub-Programm ist nicht auf Latrobe Regional Health beschränkt, sondern unterstützt auch andere Krankenhäuser wie Bendigo Health, Peninsula Health, Northern Health, Bass Coast Health und Mildura Public Base Hospital. Das Pilotprogramm soll im Jahr 2025 abgeschlossen sein und hofft, seinen Erfolg im ganzen Land wiederholen zu können.

Quellen: Die Stratford-Presse