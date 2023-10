Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass der grönländische Eisschild einem kritischen Schwellenwert ausgesetzt ist

Einer neuen, in der Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlichten Studie zufolge nähert sich der grönländische Eisschild einer kritischen Schwelle, die ein unkontrollierbares Abschmelzen auslösen könnte. Allerdings deutet die Studie auch darauf hin, dass die Eisdecke wieder in einen stabilen Zustand zurückkehren könnte, wenn die Temperaturen schnell genug sinken. Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, die globale Erwärmung auf 1.5 Grad Celsius oder weniger zu begrenzen.

Der grönländische Eisschild ist einer von vielen potenziellen Klimakipppunkten, die Wissenschaftler beunruhigen. Das Überschreiten dieser Schwelle, auch nur vorübergehend, könnte zu einem Anstieg des Meeresspiegels um mehrere Meter führen. Die Studie weist jedoch darauf hin, dass es möglicherweise ein Zeitfenster von etwa 100 Jahren oder mehr gibt, um sich abzukühlen und irreversible Rückkopplungsschleifen zu vermeiden, die das Schmelzen verstärken würden.

Während die Größe des grönländischen Eisschildes der Menschheit etwas Zeit gibt, sich anzupassen, würde ein vollständiges Abschmelzen zu einem Anstieg des Meeresspiegels um über 7 Meter führen. Die Umgestaltung von Küstenlinien und Gesellschaften würde sich über Hunderte oder möglicherweise Tausende von Jahren vollziehen. Daher sind dringend Maßnahmen erforderlich, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die globale Erwärmung zu begrenzen.

Die Ergebnisse der Studie stimmen mit früheren Forschungen und Modellierungen des grönländischen Eisschildes überein. Selbst wenn es zu einem vorübergehenden Temperaturüberschuss kommt, unterstreicht die Fähigkeit, die Auswirkungen schnell zu stabilisieren und umzukehren, die Bedeutung von Klimaschutzmaßnahmen. Jedes Zehntel Grad ist wichtig, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die Auswirkungen des Meeresspiegelanstiegs abzumildern.

Der grönländische Eisschild verliert seit 1998 aufgrund des Kalbens von Eisbergen im Ozean und der sommerlichen Oberflächenschmelze kontinuierlich an Masse. In den letzten 20 Jahren hat es jede Sekunde etwa 3.4 olympische Schwimmbecken an Süßwasser verloren. Mehr als 20 % des weltweiten Meeresspiegelanstiegs seit 2002 sind auf das Abschmelzen des Eisschildes in Grönland zurückzuführen.

Wenn wir uns jetzt mit dem Klimawandel befassen, können wir die langfristigen Folgen des Anstiegs des Meeresspiegels verringern und künftige Generationen vor Küstenerosion, Überschwemmungen und anderen damit verbundenen Problemen schützen.

