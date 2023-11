Streuung sonnenlichtreflektierender Partikel in der Atmosphäre als mögliche Lösung für den Eisverlust in der Antarktis

Laut einer bahnbrechenden Studie von Forschern der Indiana University könnte die Streuung von Sonnenlicht reflektierenden Partikeln in der Atmosphäre der Schlüssel zur Verlangsamung des schnellen Schmelzens in der Westantarktis und zur Verringerung des Risikos eines katastrophalen Anstiegs des Meeresspiegels sein. Die Studie, die die möglichen Auswirkungen von Climate Engineering auf die Antarktis untersucht, kommt zu einer Zeit, in der Wissenschaftler zunehmend besorgt über den beschleunigten Eisverlust in der Region sind.

Der Hauptautor der Studie, Paul Goddard, betont die Dringlichkeit, Lösungen zu finden: „Selbst wenn es uns gelingt, die globale Erwärmung auf 1.5 Grad Celsius zu begrenzen, ist ein erheblicher Anstieg des Meeresspiegels unvermeidlich.“ Die Erforschung von Möglichkeiten, Sonnenlicht zurück in den Weltraum zu reflektieren und Klimakipppunkte wie den Zusammenbruch des westantarktischen Eisschildes zu verzögern, könnte uns mehr Zeit verschaffen, um die Herausforderungen des Klimawandels anzugehen.

Die Forschung konzentriert sich auf eine klimatechnische Technik, die als stratosphärische Aerosolinjektion (SAI) bekannt ist und bei der mithilfe von Flugzeugen große Mengen Schwefeltröpfchen in die Stratosphäre freigesetzt werden. Dieser Ansatz zielt darauf ab, den Kühleffekt nachzuahmen, der durch Vulkanausbrüche verursacht wird, die Monate bis Jahre anhalten können.

Die Studie ergab, dass der Ort und die Menge der Aerosolfreisetzung entscheidende Faktoren für die Eindämmung des Eisverlusts in der Antarktis sind. Die Freisetzung stratosphärischer Aerosole in mehreren Breitengraden der Tropen und Subtropen, mit einem größeren Schwerpunkt in der südlichen Hemisphäre, erweist sich als die wirksamste Strategie zur Erhaltung des Landeises in der Antarktis. Diese Methode fungiert als Barriere und verhindert, dass warmes Meereswasser die Eisschelfs erreicht.

Während die Studie die potenziellen Vorteile von SAI-Szenarien aufzeigt, sind weitere Untersuchungen erforderlich, um die tatsächliche Reduzierung der Schmelzraten zu quantifizieren. Darüber hinaus ist es wichtig, die mit SAI verbundenen Risiken zu berücksichtigen, wie z. B. Änderungen der Niederschlagsmuster und das Risiko eines schnellen Temperaturanstiegs, wenn die Behandlung unterbrochen wird.

Die Ergebnisse liefern wertvolle Einblicke in die breitere Diskussion um Climate Engineering und die bewusste Abkühlung des Planeten. Da sich die Auswirkungen des Klimawandels immer weiter verstärken, ist es von entscheidender Bedeutung, die Risiken und regionalen Auswirkungen solcher Techniken zu verstehen. Es sind jedoch weitere Untersuchungen erforderlich, bevor Entscheidungen hinsichtlich der Umsetzung von ORKB oder ähnlichen Strategien getroffen werden können.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist stratosphärische Aerosolinjektion (SAI)?

SAI ist eine klimatechnische Technik, bei der große Mengen Schwefeltröpfchen in die Stratosphäre freigesetzt werden, um den durch Vulkanausbrüche verursachten Kühleffekt nachzuahmen.

Wie trägt SAI zum Schutz des Landeises in der Antarktis bei?

Wenn stratosphärische Aerosole in mehreren Breitengraden der Tropen und Subtropen freigesetzt werden, wobei der Schwerpunkt auf der südlichen Hemisphäre liegt, wirken sie als Barriere und verhindern, dass warmes Meereswasser die Eisschelfs in der Antarktis erreicht.

Welche Risiken sind mit der Aerosolinjektion in die Stratosphäre verbunden?

Zu den Risiken gehören Veränderungen in den regionalen Niederschlagsmustern und die Möglichkeit eines schnellen Anstiegs der globalen Temperaturen auf das Niveau vor SAI, wenn die Behandlung unterbrochen wird, was als „Beendigungsschock“ bekannt ist.

Ist Climate Engineering eine praktikable Lösung für den Klimawandel?

Während die Studie Aufschluss über die potenziellen Vorteile von Climate Engineering gibt, insbesondere bei der Eindämmung des Eisverlusts in der Antarktis, sind weitere Untersuchungen erforderlich, um die Risiken und regionalen Auswirkungen besser zu verstehen, bevor Entscheidungen zur Umsetzung getroffen werden können.