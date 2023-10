Milliarden in Gefahr: Die globale Erwärmung könnte Menschen extremer Hitze aussetzen

Eine neue Studie von Forschern des Penn State College of Health and Human Development und des Purdue University College of Sciences hat ergeben, dass bei einem Anstieg der globalen Temperaturen um 1 °C oder mehr Milliarden Menschen auf der ganzen Welt extremer Hitze und Feuchtigkeit ausgesetzt sein werden Das wird die menschlichen Grenzen für natürliche Kühlung übertreffen. Die in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte Studie warnt davor, dass eine Erwärmung des Planeten um mehr als 1.5 °C über dem vorindustriellen Niveau verheerende Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit weltweit haben wird.

Da der Klimawandel die Temperaturen weiter ansteigen lässt, werden die Menschen einem erhöhten Risiko für hitzebedingte Gesundheitsprobleme wie Hitzschlag und Herzinfarkt ausgesetzt sein. Die Forscher modellierten Temperaturanstiege im Bereich von 1.5 °C bis 4 °C, um Gebiete zu identifizieren, in denen die Erwärmung zu Hitze- und Feuchtigkeitswerten führen würde, die die menschlichen Grenzen überschreiten. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Regionen wie Pakistan, das indische Indus-Tal, Ostchina und Subsahara-Afrika bei einem Temperaturanstieg um 2 °C viele Stunden lang einer Hitze ausgesetzt sein werden, die die menschliche Verträglichkeit übersteigt. Diese Gebiete befinden sich zudem in Ländern mit niedrigem bis mittlerem Einkommen, was den Bewohnern den Zugang zu Klimaanlagen oder anderen Mitteln zur Abmilderung der gesundheitlichen Auswirkungen extremer Hitze erschwert.

Wenn die Temperaturen auf 3 °C über dem vorindustriellen Niveau ansteigen, werden auch die Ostküste und der Mittlere Westen der Vereinigten Staaten, Südamerikas und Australiens extremer Hitze und Feuchtigkeit ausgesetzt sein. Auch wenn die Auswirkungen in den Vereinigten Staaten möglicherweise nicht so stark sind wie in anderen Regionen, weisen die Forscher darauf hin, dass die in der Studie verwendeten Modelle die schwerwiegendsten und ungewöhnlichsten Wetterereignisse nicht berücksichtigen.

Die Studie unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Klimawissenschaftlern und Experten für menschliche Physiologie, um die komplexen Auswirkungen des Klimawandels auf die menschliche Gesundheit zu verstehen. Die Forscher betonen, dass die Bewältigung der Herausforderungen durch steigende Temperaturen kollektives Handeln und die Entwicklung von Lösungen erfordert, die das Wohlbefinden der Menschen angesichts extremer Hitze schützen können.

Quelle: Proceedings of the National Academy of Sciences (keine spezifische URL angegeben)