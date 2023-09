Studie prognostiziert Massensterben von Säugetieren in 250 Millionen Jahren aufgrund der globalen Erwärmung

By

Eine neue, in der Fachzeitschrift Nature Geoscience veröffentlichte Studie warnt davor, dass Säugetiere, einschließlich des Menschen, aufgrund der beispiellosen globalen Erwärmung in etwa 250 Millionen Jahren wahrscheinlich vom Aussterben bedroht sein werden. Die Forschung legt nahe, dass die Kontinente der Welt irgendwann wieder zu einem Superkontinent namens Pangaea Ultima verschmelzen werden, der extrem heiß, trocken und unwirtlich sein wird. Wissenschaftler der Universität Bristol führten Supercomputersimulationen durch, um zukünftige globale Temperaturen zu prognostizieren, wenn die Sonne heller wird und mehr Energie abgibt.

Zusätzlich zur Zunahme der Sonnenhelligkeit wird erwartet, dass die Bewegung der tektonischen Platten der Erde zur Bildung eines weiteren Superkontinents führt, was zu häufigeren Vulkanausbrüchen und einer erheblichen Freisetzung von Kohlendioxid in die Atmosphäre führt. Dies würde weiter zur globalen Erwärmung beitragen. Während Säugetiere in der Vergangenheit extreme Wetterbedingungen überstehen konnten, macht ihre Unfähigkeit, längere übermäßige Hitze zu ertragen, die Erde für sie letztendlich unüberlebbar.

Laut dem Hauptautor der Studie, Alexander Farnsworth, würde der neu gebildete Superkontinent aufgrund des Kontinentalitätseffekts, einer heißeren Sonne und einem höheren CO2-Gehalt in der Atmosphäre eine „dreifache Belastung“ aus erhöhter Hitze erzeugen. Das Ergebnis wäre ein überwiegend lebensfeindlicher Planet, auf dem es für Säugetiere an Nahrungs- und Wasserquellen mangelt. Weit verbreitete hohe Temperaturen mit täglichen Extremwerten zwischen 40 und 50 Grad Celsius und hoher Luftfeuchtigkeit würden es Säugetieren, einschließlich Menschen, unmöglich machen, ihren Körper zu kühlen und zu überleben.

Die Supercomputersimulationen deuten darauf hin, dass der Planet bis zur Bildung des Superkontinents in ferner Zukunft bewohnbar bleiben könnte, aber nur etwa 8 bis 16 Prozent der Landmasse der Erde wären für Säugetiere bewohnbar. Die Studie verwendete Klimamodelle, um Temperatur-, Wind-, Regen- und Feuchtigkeitstrends für den geplanten Superkontinent zu simulieren, sowie Modelle der tektonischen Plattenbewegung, der Chemie der Ozeane und der Biologie, um zukünftige Kohlendioxidwerte vorherzusagen.

Die Studie betont jedoch, wie wichtig es ist, die anhaltende globale Klimakrise anzugehen, die durch den Ausstoß von Treibhausgasen durch den Menschen verursacht wird. Die Forscher drängen auf die Notwendigkeit, so schnell wie möglich Netto-Null-Emissionen zu erreichen, um die extreme Hitze zu verhindern, die bereits schädlich für die menschliche Gesundheit ist. Sie warnen auch davor, dass der Kohlendioxidgehalt in ferner Zukunft auf das Doppelte des aktuellen Niveaus ansteigen könnte, wenn die Verbrennung fossiler Brennstoffe weitergeht. Darüber hinaus könnten die Ergebnisse Auswirkungen auf die Suche nach anderen bewohnbaren Planeten haben, was darauf hindeutet, dass die Anordnung der Landmassen eine wichtige Rolle bei der Bestimmung ihrer potenziellen Bewohnbarkeit spielen könnte.

