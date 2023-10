Die Bedeutung der Untersuchung von Meeresströmungen aus dem Weltraum

By

Zusammenfassung:

Die Erforschung des Ozeans aus dem Weltraum wird immer wichtiger, um die Auswirkungen des Klimawandels auf unseren Planeten zu verstehen. NASA und CNES haben kürzlich die Mission Surface Water and Ocean Topography (SWOT) gestartet, die Wissenschaftlern einen besseren Blick auf die Meeresoberfläche ermöglichen und wichtige Informationen über Meeresströmungen liefern soll. Diese Strömungen spielen eine wichtige Rolle für Wettermuster und Klima. Um die Satellitenbeobachtungen optimal zu nutzen, unternehmen Forscher eine Seereise an Bord des RV Investigator, um wichtige Meeresdaten unter der Flugbahn des Satelliten zu sammeln.

Das globale Netzwerk der Meeresströmungen wird durch den Klimawandel gestört. Die tiefe „Umwälzzirkulation“, die Kohlenstoff, Wärme, Sauerstoff und Nährstoffe rund um den Globus transportiert, hat sich verlangsamt, während die Oberflächenströmungen energiereicher geworden sind. Westliche Grenzströmungen wie der Golfstrom und der Ostaustralische Strom unterliegen erheblichen Veränderungen und sind zu Hotspots der Ozeanerwärmung geworden. Diese Änderungen der Strömungen können sich auf Wettermuster und Meeresökosysteme auswirken und möglicherweise das Leben von Millionen Menschen beeinträchtigen.

Die SWOT-Satellitenmission wird Forschern genaue Messungen der Meeresoberflächenhöhe liefern, die zur Abschätzung von Meeresströmungen verwendet werden können. Durch die Analyse von Schwankungen der Meeresoberflächenhöhe können Wissenschaftler Druckunterschiede und die Ablenkung von Meeresströmungen bestimmen, die durch die Coriolis-Kraft verursacht werden. Dieses neue Tool wird eine detailliertere Überwachung von Veränderungen der Meeresströmungen ermöglichen.

Um die Satellitenmessungen zu validieren, führen Wissenschaftler eine 24-tägige Reise an Bord des RV Investigator durch. Mit modernster wissenschaftlicher Ausrüstung werden sie die Dynamik der Ozeane vor der Südostküste Australiens untersuchen und die Bewegung der Strömungen an der Meeresoberfläche in Echtzeit messen. Diese gemeinsame Anstrengung zielt darauf ab, Wettervorhersagen und Klimarisikobewertungen zu verbessern, indem Beobachtungsdaten unter der Flugbahn des Satelliten gesammelt werden.

Durch die Erforschung des Ozeans aus dem Weltraum, auf See und auf dem Spielplatz können Wissenschaftler besser verstehen, wie sich unsere Ozeane verändern und welche Auswirkungen dies auf unseren Planeten hat.

Quellen:

– Originalartikel aus The Conversation: [Link]

– RV Investigator-Zuschussunterstützung durch die CSIRO Marine National Facility