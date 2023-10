Die Bedeutung der Überwachung von Meeresströmungen aus dem Weltraum

By

Die Überwachung der Meeresoberfläche und der Meeresströmungen aus dem Weltraum wird angesichts der Erwärmung der Welt immer wichtiger. Die von NASA und CNES gestartete Mission „Surface Water and Ocean Topography“ (SWOT) wird Wissenschaftlern ein besseres Verständnis der Meeresoberfläche und ihrer entscheidenden Rolle für Wetter und Klima vermitteln. Um jedoch den größtmöglichen Nutzen aus den Satellitenbeobachtungen zu ziehen, ist es notwendig, sie mit Messungen auf Erdoberfläche zu vergleichen. Um unter der Flugbahn des Satelliten wichtige Meeresdaten zu sammeln, begeben sich Forscher mit dem RV Investigator, einem hochmodernen Forschungsschiff, aufs Meer.

Das globale Netzwerk der Meeresströmungen wird durch den Klimawandel gestört. Die tiefe „Umwälzzirkulation“, die Kohlenstoff, Wärme, Sauerstoff und Nährstoffe transportiert, verlangsamt sich, während die Meeresoberflächenströmungen energiereicher werden. Auch schnelle, schmale Meerwasserflüsse, sogenannte westliche Randströmungen, unterliegen dramatischen Veränderungen. Diese Strömungen sind für den Wärmetransport von den Tropen zu den Polen verantwortlich und haben sich in den letzten Jahrzehnten zwei- bis dreimal schneller erwärmt als der globale Durchschnitt. Die Destabilisierung dieser Strömungen wird erhebliche Auswirkungen auf lokale Wetterverhältnisse und Meeresökosysteme haben und Millionen von Menschen betreffen.

Die SWOT-Satellitenmission wird Forschern genaue Messungen der Meeresoberfläche liefern und es ihnen ermöglichen, die darunter fließenden Meeresströmungen abzuschätzen. Durch die Messung der Höhe der Meeresoberfläche und die Nutzung der Coriolis-Kraft werden Ozeanographen in der Lage sein, Meeresströmungen detaillierter als je zuvor aufzudecken. Um Satellitenmessungen jedoch vollständig zu verstehen und zu validieren, ist es notwendig, sie mit Beobachtungen auf der Erde zu vergleichen.

Bei einer Reise an Bord des RV Investigator wird die Dynamik des Ozeans vor der Südostküste Australiens untersucht. Dabei werden wissenschaftliche Geräte wie schwimmende Bojen und Drifter eingesetzt, um die Bewegung der Strömungen in Echtzeit zu messen. Diese gemeinsame Anstrengung von Wissenschaftlern weltweit wird dazu beitragen, Wettervorhersagen, Klimarisikobewertungen und Vorhersagen zu verbessern. Durch eine Kombination aus Weltraumbeobachtungen, auf See gesammelten Daten und dem Verständnis der Spielplatzphysik wollen Forscher ein besseres Verständnis dafür gewinnen, wie sich unsere Ozeane verändern.

