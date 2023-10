Überraschende neue Studie legt nahe, dass Hähne über Selbstbewusstsein verfügen könnten

By

Hähne, die ikonischen Figuren von Bauernhöfen und Weckrufen am frühen Morgen, wurden hinsichtlich ihrer Intelligenz und kognitiven Fähigkeiten lange Zeit unterschätzt. Eine bahnbrechende Studie von Forschern der Universitäten Bonn und Bochum in Zusammenarbeit mit der MSH Medical School Hamburg hat diese Vorurteile jedoch widerlegt. Die Studie legt nahe, dass Hähne möglicherweise über ein Maß an Selbstbewusstsein verfügen, von dem man bisher annahm, dass es nur einigen wenigen Tierarten vorbehalten ist, darunter Menschenaffen, Delfine, Elefanten und Elstern.

Selbstbewusstsein, ein entscheidender Indikator für höhere kognitive Funktionen und Bewusstsein, ist seit Jahrzehnten ein Schwerpunkt der Verhaltensforschung. Der „Markentest“ dient als traditionelle Methode zur Beurteilung des Selbstbewusstseins eines Tieres. Bei diesem Experiment wird auf dem Kopf eines Tieres eine farbige Markierung angebracht, die nur im Spiegel sichtbar ist. Wenn das Tier erkennt, dass sich das Mal auf seinem eigenen Körper befindet und es nicht als äußeres Objekt wahrnimmt, deutet dies auf ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein hin.

Die Ergebnisse der Studie, die in einer renommierten wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht wurden, zeigten, dass Hähne eine bemerkenswerte Fähigkeit zeigten, den Notentest zu bestehen. Durch die Beobachtung ihrer Reaktionen auf die farbige Markierung im Spiegel stellten die Forscher fest, dass Hähne selbstgesteuertes Verhalten zeigten, was darauf hindeutete, dass sie ihr eigenes Spiegelbild erkannten.

Diese Entdeckung stellt unser Verständnis der kognitiven Fähigkeiten von Vögeln in Frage und unterstreicht die Notwendigkeit, unsere Annahmen über die Intelligenz von Tieren neu zu bewerten. Hähne, die oft nur als lautstarke Vokalisten und Revierschützer abgetan werden, verfügen möglicherweise über ein Maß an Selbstbewusstsein, das zuvor nicht erkannt wurde.

FAQ:

F: Was ist der Notentest?

A: Der Markierungstest ist ein Experiment, bei dem auf dem Kopf eines Tieres eine farbige Markierung angebracht wird, die nur im Spiegel sichtbar ist. Wenn das Tier erkennt, dass sich das Mal auf seinem eigenen Körper befindet, deutet dies auf ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein hin.

F: Von welchen Tieren wurde früher angenommen, dass sie über ein Selbstbewusstsein verfügen?

A: Menschenaffen, Delfine, Elefanten und Elstern galten früher als die einzigen Tiere, die zur Selbstwahrnehmung fähig sind.

F: Was waren die wichtigsten Ergebnisse der Studie?

A: Die Studie ergab, dass Hähne selbstgesteuertes Verhalten zeigten, wenn sie im Spiegel mit einer farbigen Markierung konfrontiert wurden, was auf ein Maß an Selbstbewusstsein hindeutet, das bei Vögeln bisher unerkannt war.