Forscher entwickeln biobasierte Folie aus Altholz für Antibeschlag- und Antireflexbeschichtungen

By

Forscher der Aalto-Universität haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, indem sie Altholz in eine biobasierte Klarsichtfolie umwandelten, die als Antibeschlag- oder Antireflexbeschichtung auf Brillen oder Fahrzeugfenstern verwendet werden kann. Diese innovative Methode bietet nicht nur eine umweltfreundliche Alternative zu synthetischen Materialien, sondern verwandelt Abfall auch in eine wertvolle Kohlenstoffsenke.

In der Papier- und Zellstoffindustrie wird Lignin aufgrund seines Vorkommens und seiner Verarbeitungsschwierigkeiten üblicherweise zur Wärmeerzeugung verbrannt. Nun ist es Forschern jedoch gelungen, Lignin-Nanopartikel für Antibeschlagbeschichtungen zu entwickeln, bei denen es sich auch um transparente Filme handeln kann.

Die Technik beinhaltet die Optimierung des Veresterungsprozesses für acetyliertes Lignin, der bei einer relativ niedrigen Temperatur von 60 °C nur wenige Minuten dauert. Die resultierenden Lignin-Nanopartikel besaßen unerwartete Eigenschaften, beispielsweise die Fähigkeit, photonische Filme zu erzeugen. Durch die Anpassung der Dicke und den Einsatz mehrschichtiger Folien konnten die Forscher Materialien mit unterschiedlichen Strukturfarben erzeugen.

Dr. Alexander Henn, Hauptautor der Studie und Doktorand an der Aalto-Universität, betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit bei der Forschung. Als Teamarbeit waren an dem Projekt Experten mit vielfältigen Kenntnissen in Ligninchemie, photonischen Phänomenen, technisch-ökonomischer Analyse und mehr beteiligt.

Die Machbarkeitsbewertung ergab, dass die Veresterungsreaktion einfach durchzuführen ist und gute Ergebnisse liefert, was darauf hindeutet, dass diese Methode für die industrielle Produktion ausgeweitet werden könnte. Die Herstellung ligninbasierter Produkte hat nicht nur das Potenzial für einen kommerziellen Wert, sondern kann auch zur Kohlenstoffbindung beitragen und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern.

Diese bahnbrechende Forschung war Teil von FinnCERES, dem Flaggschiff-Zentrum für Materialbioökonomieforschung, das von der Akademie von Finnland finanziert wird. Die Studie wurde in Chemical Engineering veröffentlicht.

Journal Referenz:

Henn, KA, et al. (2023) Transparente Lignin-Nanopartikel für superhydrophile Antibeschlagbeschichtungen und photonische Filme. Chemieingenieurwesen. doi:10.1016/j.cej.2023.145965