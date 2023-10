Saubere Luft in den Hochgebirgsregionen Asiens führt laut Studie zu schlechtem Wetter

Eine kürzlich in Nature veröffentlichte Studie hat ergeben, dass sauberere Luft in den Hochgebirgsregionen Asiens (HMA) voraussichtlich zu feuchterem Wetter in der Region führen wird. HMA, Heimat des tibetischen Plateaus und der umliegenden Bergketten, enthält die drittgrößte Menge an Gletschereis weltweit und dient als lebenswichtige Wasserquelle für fast 2 Milliarden Menschen. In den letzten Jahrzehnten gab es jedoch einen dipolaren Trend bei den HMA-Niederschlägen mit einem Anstieg im Norden und einem Rückgang im Südosten.

Ziel der von einem Forscherteam des Instituts für Atmosphärenphysik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, des Pacific Northwest National Laboratory in den USA, des Max-Planck-Instituts für Meteorologie in Deutschland und der Ocean University of China durchgeführten Studie war es, das aufzudecken Mechanismen, die diese Niederschlagsveränderungen antreiben. Sie fanden heraus, dass ungleichmäßige Emissionen anthropogener Aerosole in Eurasien den Jetstream geschwächt und das mit dem Westen verbundene Niederschlagsmuster verstärkt haben.

Interessanterweise prognostizieren die Forscher auch, dass die derzeit trockene Himalaya-Region aufgrund von Maßnahmen zur Luftreinhaltung bis in die 2040er Jahre bei mittleren bis hohen Treibhausgasemissionsszenarien zu feuchteren Bedingungen übergehen wird. Dieser Übergang wird vor allem durch Veränderungen der anthropogenen Aerosolemissionen bestimmt.

Die Studie unterstreicht, wie wichtig es ist, die Auswirkungen der Aerosolreduzierung auf das Klima und die Wasserressourcen von HMA zu verstehen. Änderungen in den Niederschlagsmustern in der Zukunft werden die Prognosen über die Wasserressourcen der HMA komplexer machen. Diese Forschung liefert wertvolle Erkenntnisse für politische Entscheidungsträger und Interessenvertreter in der Region, die mit der Verwaltung der Wasserressourcen und der Gewährleistung der Wassersicherheit für die Bevölkerung beauftragt sind.

Quelle: Nature, Chinesische Akademie der Wissenschaften