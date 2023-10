Ein gewaltiger kryovulkanischer Komet bricht zum zweiten Mal aus

By

Ein kryovulkanischer Komet namens 12P/Pons-Brooks, der etwa die Größe einer Kleinstadt hat, erlebte kürzlich seinen zweiten großen Ausbruch in nur vier Monaten. Diese Eruptionen ähneln gigantischen Hörnern und gehen mit der Freisetzung von Eis und Gas einher.

Als kryovulkanischer Komet hat 12P/Pons-Brooks einen festen Kern mit einem Durchmesser von etwa 30 Kilometern. Dieser Kern besteht aus einer Mischung aus Eis, Staub und Gas, die als Kryomagma bekannt ist. Um den Kern herum befindet sich eine verschwommene Gaswolke, die Koma genannt wird und aus dem Inneren des Kometen austritt.

Die Eruptionen von 12P/Pons-Brooks ereignen sich, wenn Sonnenstrahlung den Kern des Kometen erhitzt, was zu erhöhtem Druck und heftigen Explosionen führt. Dies führt dazu, dass eisiges Material durch Risse in der Kernhülle in den Weltraum geschossen wird.

Astronomen der British Astronomical Association (BAA) beobachteten am 12. Oktober einen Ausbruch von 5P/Pons-Brooks. Der Komet wurde aufgrund der verstärkten Lichtreflexion seiner ausgedehnten Koma deutlich heller. In den folgenden Tagen dehnte sich die Koma weiter aus und bildete ihre ausgeprägten „Hörner“.

Die besondere Form der Kometenkoma wird auf Unregelmäßigkeiten im Kern zurückgeführt. Wenn Gas vom Kometen wegströmt, interagiert es mit Vorsprüngen am Kern und formt die Koma auf einzigartige und spürbare Weise.

Derzeit bewegt sich 12P/Pons-Brooks in Richtung des inneren Sonnensystems und seine größte Annäherung an die Erde ist für den 21. April 2024 geplant. Es wird mit bloßem Auge sichtbar sein, bevor es in das äußere Sonnensystem geschleudert wird und bis 2095 unsichtbar wird.

Dies ist der zweite Ausbruch von 12P/Pons-Brooks im selben Jahr, der vorherige Ausbruch ereignete sich am 20. Juli. Der jüngste Ausbruch war sogar noch heftiger als der vorherige, was die Möglichkeit größerer Ausbrüche in der Zukunft erhöht, während der Komet fortschreitet Sonnenstrahlung zu absorbieren.

Quellen:

– Britische Astronomische Vereinigung (BAA)

– Spaceweather.com