Ein explosiver vulkanischer Komet stößt ein riesiges Hörnerpaar aus

Ein riesiger vulkanischer Komet namens 12P/Pons-Brooks ist zum zweiten Mal in vier Monaten explodiert und hat eine Wolke aus Eis und Gas freigesetzt, die einem gigantischen Hörnerpaar ähnelt. Der Komet, ein kryovulkanischer Komet, hat einen festen Kern und ist mit einer Kombination aus Eis, Staub und Gas gefüllt, die als Kryomagma bekannt ist. Wenn der Komet durch Sonneneinstrahlung erhitzt wird, baut sich der Druck auf und löst eine heftige Explosion aus, die das eisige Material durch Risse in der Hülle des Kerns in den Weltraum schleudert.

Astronomen entdeckten am 12. Oktober einen großen Ausbruch von 5P, der den Kometen aufgrund des zusätzlichen Lichts, das von seiner ausgedehnten Koma reflektiert wurde, deutlich heller machte. In den nächsten Tagen dehnte sich die Koma des Kometen weiter aus und entwickelte ihre charakteristischen „eigentümlichen Hörner“. Die unregelmäßige Form der Koma ist wahrscheinlich auf eine Unregelmäßigkeit in der Form des 12P-Kerns zurückzuführen. Das ausströmende Gas wird teilweise durch eine am Kern hervorstehende Kerbe behindert, wodurch die Form der Koma klarer und deutlicher wird, je mehr sich das Gas vom Kometen weg ausdehnt.

12P befindet sich derzeit auf einer Flugbahn in Richtung des inneren Sonnensystems und wird auf seiner stark elliptischen 71-Jahres-Umlaufbahn um die Sonne kreisen. Am 21. April 2024 wird es seinen erdnächsten Punkt erreichen, bevor es zurück in Richtung äußeres Sonnensystem katapultiert wird. Dies ist das zweite Mal in diesem Jahr, dass 12P diese Eruptionshörner aufweist, wobei der vorherige Ausbruch am 20. Juli stattfand. Obwohl die Größe der Koma während des jüngsten Ausbruchs unklar ist, deuten Anzeichen darauf hin, dass sie „doppelt so intensiv“ war wie die erster Ausbruch.

Wenn sich der Komet der Sonne nähert, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es zu weiteren größeren Eruptionen kommt, die möglicherweise noch größere Ausmaße annehmen. Auch bei einem anderen vulkanischen Kometen, 29P/Schwassmann-Wachmann, kam es in den letzten Jahren zu auffälligen Ausbrüchen. Im Dezember 2022 erlebte er seinen größten Ausbruch seit 12 Jahren und Wissenschaftler konnten einen seiner Ausbrüche im April dieses Jahres genau vorhersagen.

