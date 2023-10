Citizen Science enthüllt invasives Raubtier, das isländische Eiderenten bedroht

Invasive Arten stellen eine erhebliche Bedrohung für viele Vogelpopulationen auf Inseln dar. Obwohl der neuseeländische Kiwi stark von invasiven Raubtieren betroffen ist, ist er nicht die einzige Vogelart, die mit solchen Herausforderungen konfrontiert ist. Das Forschungszentrum der Universität von Island in Snæfellsnes und das IGB leiteten ein Forscherteam, das anhand von Citizen Science-Daten die Auswirkungen des invasiven amerikanischen Nerzes auf die einheimische Eiderentenpopulation im isländischen Brokey-Archipel untersuchte. Die in Ecology Letters veröffentlichten Ergebnisse zeigten, dass der Nerz die Eiderentenpopulation in dieser Region um etwa 60 % dezimiert hat.

Im Gegensatz zur neuseeländischen Kiwi haben Eiderenten Verteidigungsstrategien gegen räuberische Säugetiere entwickelt. Im Purkey-Archipel beispielsweise hatte die Rückkehr des einheimischen Polarfuchses aufgrund seiner gemeinsamen Evolutionsgeschichte und geeigneten Abwehrmechanismen keine erkennbaren Auswirkungen auf die Eiderentenpopulation. Allerdings waren die Eiderenten schlecht gerüstet, um sich gegen den invasiven amerikanischen Nerz zu verteidigen.

Inselvogelarten, insbesondere solche, die am Boden nisten, sind besonders anfällig für invasive Raubtiere. Die isländische Eiderente, in der etwa 16 % der weltweiten Eiderentenpopulation und 32 % der europäischen Bevölkerung in Island leben, spielt eine entscheidende Rolle in der Ökologie, Wirtschaft und Kultur des Landes. Aus Nestern gewonnene Eiderdaunen werden zu hochwertiger Kleidung und Decken verarbeitet.

Das Forschungsteam nutzte langfristige Citizen Science-Daten, die von einheimischen Familien über mehrere Jahrzehnte gesammelt wurden, um die Auswirkungen des amerikanischen Nerzs auf die Eiderentenpopulation zu untersuchen. Die Daten zeigten, dass der Nerz einen größeren Einfluss auf die Eiderenten hatte als der Klimawandel, was zu einem Rückgang der Nester im Brokey-Archipel um 60 % führte.

Diese Studie unterstreicht die Bedeutung von Langzeitdaten für die Untersuchung der Auswirkungen biologischer Invasionen. Das Forschungsteam betont, dass hochwertige Daten, die vor und nach der Einführung invasiver Arten gesammelt werden, von unschätzbarem Wert sind. Das Verständnis der Auswirkungen invasiver Raubtiere ist für den Schutz gefährdeter Vogelpopulationen auf Inseln von entscheidender Bedeutung.

