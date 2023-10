Die verborgene Bedrohung des unterirdischen Klimawandels

By

Eine kürzlich in Nature veröffentlichte Studie hat Licht auf ein weniger bekanntes Klimaproblem geworfen: steigende Temperaturen im Untergrund. Dieses als „unterirdischer Klimawandel“ bezeichnete Phänomen unterscheidet sich vom atmosphärischen Klimawandel, der durch Ungleichgewichte bei Treibhausgasen verursacht wird. Stattdessen entsteht sie durch die von U-Bahnen und Gebäuden erzeugte Wärme, die direkt an den Boden abgegeben wird.

Die Auswirkungen dieser unterirdischen Hitze können schwerwiegende Folgen für Städte haben, wenn sie nicht angemessen abgemildert werden. Alessandro Rotta Loria, der Autor des Papiers und Forscher an der Northwestern University, beschreibt es als „stille Gefahr“, die bereits zu Bodenverformungen und potenziellen Schäden an Stadtstrukturen geführt hat.

Die auf Chicago konzentrierte Untersuchung von Rotta Loria zeigt, dass sich die unterirdische Wärme von Gebäuden und Parkhäusern schneller ausbreitet und ansteigt als die Oberflächentemperaturen, mit Ausnahme des Millennium Parks. Rotta Loria vergleicht diesen Temperaturanstieg im Untergrund mit der globalen Erwärmung und betont, dass die Temperaturen unter der Erde in Städten noch schneller ansteigen als an der Oberfläche.

Um die Temperaturen zu verfolgen, setzten Rotta Loria und sein Team über 150 Sensoren in Kreditkartengröße in ganz Chicago ein. Ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Temperaturen unter künstlichen Strukturen bis zu 77 Grad Celsius wärmer sein können als an ungestörten unterirdischen Standorten.

Zu den Abhilfemaßnahmen für dieses Problem gehören die Installation einer Wärmedämmung und die Erfassung überschüssiger Wärme für geothermische Energie. Verkehrsminister Pete Buttigieg erkennt an, wie wichtig es ist, dieses Problem anzugehen, und betont die Notwendigkeit, dass die Bauindustrie Materialien und Techniken an die steigenden Temperaturen im Untergrund anpassen muss.

