Die Spannungen zwischen Indien und China über den Landeplatz von Chandrayaan-3 nehmen zu

Die indische Raumfahrtbehörde ISRO hat kürzlich mit der erfolgreichen Landung der Chandrayaan-3 auf dem Südpol des Mondes einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Die Spannungen zwischen Indien und China haben sich jedoch auf die Weltraumforschung ausgeweitet, da ein bekannter chinesischer Wissenschaftler den Standort des Landeplatzes bestreitet.

Ouyang Ziyuan, der Gründer des chinesischen Monderkundungsprogramms, argumentiert, dass der Landeplatz Chandrayaan-3 auf dem 69. Grad südlicher Breite nicht wirklich in der Südpolregion liegt. Laut Ziyuan liegt die Polarregion zwischen 88.5 und 90 Grad. Er behauptet, dass die Mondversion des Polarkreises viel näher am Pol liegt.

Ziyuans Aussage widerspricht der indischen Behauptung, dass die Chandrayaan-3-Mission weiter nach Süden gelangte als jedes andere Raumschiff. Während 69 Grad südlich auf der Erde innerhalb des Polarkreises liegen würden, argumentiert Ziyuan, dass der Mondkreis näher am Pol liegt. Laut Ziyuan war Chandrayaan-3 etwa 619 Kilometer (385 Meilen) von der Polarregion entfernt.

Unterdessen wird hervorgehoben, dass Chinas Raumfahrtprogramm über fortschrittlichere Technologie verfügt und in der Lage ist, Orbiter und Lander Jahre vor Indien direkt in die Transferumlaufbahn Erde-Mond zu schicken. Während Chinas Erfolge in der Raumfahrttechnologie anerkannt werden, erreichte die indische Mission Chandrayaan-3 dennoch einen bedeutenden südlichen Breitengrad auf dem Mond.

Trotz des anhaltenden Streits versucht die indische Raumfahrtbehörde eifrig, Kontakt mit dem Vikram-Lander und dem Pragyan-Rover auf Chandrayaan-3 herzustellen. Der Rover ist vor einer Woche in den Schlafmodus gegangen und ISRO wartet gespannt auf den nächsten Mondsonnenuntergang am 6. Oktober, wenn sie ihre Bemühungen zur Wiederbelebung des Landers und Rovers fortsetzen werden.

Die Kontroverse um den Landeplatz der Chandrayaan-3 verdeutlicht den wachsenden Wettbewerb um die Monderkundung. Nicht nur Indien und China, sondern auch die USA bereiten sich darauf vor, zum ersten Mal seit dem Ende des Apollo-Programms vor 50 Jahren wieder Astronauten zum Mond zu schicken. Da die Erforschung des Weltraums zu einem neuen Bereich der Rivalität wird, reichen die Spannungen zwischen Nationen zunehmend über die Grenzen der Erde hinaus.

