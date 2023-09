Wissenschaftler decken Geheimnisse des Triple-Star-Systems auf

By

Wissenschaftler in China haben erhebliche Fortschritte beim Verständnis des Verhaltens von Dreifachsternsystemen im Universum gemacht. Inspiriert von Liu Cixins Roman „Das Drei-Körper-Problem“ untersuchten die Forscher das GW-Ori-System, das aus drei Sternen besteht, die etwa 1,300 Lichtjahre von der Erde entfernt liegen. Mithilfe von Daten des Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) der NASA konnten die Wissenschaftler periodische Änderungen in der Helligkeit der Sterne beobachten und Einblicke in die geometrische Struktur und Entwicklung des Systems gewinnen.

Dreifachsternsysteme sind in der Galaxie weit verbreitet, wobei mehr als die Hälfte aller Sterne einen oder mehrere Partner haben. Aufgrund der komplexen Wechselwirkungen zwischen den Sternen sind diese Systeme jedoch schwierig zu beobachten und zu verstehen. Die Forscher hoffen, fortschrittlichere Teleskope, einschließlich des kommenden China Space Station Telescope (CSST), nutzen zu können, um diese Systeme weiter zu untersuchen und besser zu verstehen.

Das GW-Ori-System, das vermutlich erst eine Million Jahre alt ist, bietet wertvolle Einblicke in die Entstehung von Sternen und Planeten. Die Forscher entdeckten zwei Kurzzeitsignale mit Rotationsperioden von etwa zwei und drei Tagen, die für sehr junge Sterne charakteristisch sind. Die Ergebnisse schlossen auch die Möglichkeit der Existenz von Leben in dem System aus, da es zu jung ist, als dass sich Leben gebildet hätte.

Die Arbeit der Forscher erweitert nicht nur unser Verständnis von Dreifachsternsystemen, sondern ebnet auch den Weg für zukünftige Studien mit fortschrittlichen Teleskopen wie dem CSST. Mit einem besseren Verständnis dieser komplexen Systeme können Wissenschaftler Einblicke in die Entstehung und Entwicklung von Sternen, Planeten und möglicherweise auch des Lebens selbst gewinnen.

Quellen:

– Liu Cixins Roman „Das Drei-Körper-Problem“

– Zeitschrift Science China Physics, Mechanics & Astronomy

– Daten des Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) der NASA

– Das kommende China Space Station Telescope (CSST)