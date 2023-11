Durchbruch in der Stammzellforschung: Die Lebendgeburt eines chimären Affen ist vielversprechend für die Erforschung menschlicher Krankheiten

Chinesische Wissenschaftler haben mit der Lebendgeburt eines Affen, der einen hohen Anteil an Zellen enthält, die aus einer Affenstammzelllinie stammen, einen bahnbrechenden Meilenstein in der Stammzellforschung erreicht. Diese bedeutende Errungenschaft eröffnet Wissenschaftlern neue Möglichkeiten, chimäre Primaten bei der Erforschung menschlicher Krankheiten einzusetzen.

Die Forschung wurde von einem Team des Center for Excellence in Brain Science and Intelligence Technology und der Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (CAS) durchgeführt. Die chimären Affen wurden mit krabbenfressenden oder langschwänzigen Makaken gezüchtet, und das Experiment zeigte den effizienten Beitrag von Affenstammzellen zum Plazentagewebe außerhalb des Embryos und der Keimzellen.

Zur Durchführung der Studie etablierte das Forschungsteam neun Stammzelllinien aus Zellen, die aus sieben Tage alten Blastozystenembryonen gewonnen wurden. Diese Stammzellen wurden dann kultiviert, um ihre Fähigkeit zur Differenzierung in verschiedene Zelltypen zu verbessern. Mittels fluoreszierender Proteinmarkierung wurde das Wachstum von Geweben, die aus diesen Stammzellen stammen, bei überlebenden Tieren verfolgt.

Im Laufe der Experimente wurden insgesamt sechs lebende Nachkommen mit einem durchschnittlichen Anteil von 67 Prozent an Stammzellen in 26 verschiedenen getesteten Gewebetypen gezeugt. In einem bemerkenswerten Fall zeigte ein lebender chimärer Affe einen Stammzellbeitrag von bis zu 90 Prozent in bestimmten Geweben.

Diese Leistung übertrifft frühere Studien mit Chimären mit Zellen von zwei Embryonen bei Ratten und Mäusen, da sie nun erfolgreich bei nichtmenschlichen Primaten realisiert wurde. Die Auswirkungen dieser Forschung sind weitreichend und bieten praktische Anwendungen in der Gentechnik, im Artenschutz und bei der Entwicklung präziserer Affenmodelle zur Untersuchung neurologischer Erkrankungen.

Die Lebendgeburt eines chimären Affen stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Stammzellenforschung dar und ist vielversprechend für die Erweiterung unseres Verständnisses menschlicher Krankheiten. Durch den Einsatz chimärer Primaten können Wissenschaftler wertvolle Einblicke in die Entwicklung, den Verlauf und mögliche Behandlungen einer Vielzahl neurologischer Erkrankungen gewinnen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was sind Stammzellen? Stammzellen sind eine Art von Zellen, die sich in verschiedene Zelltypen differenzieren können und das Potenzial haben, beschädigtes Gewebe zu regenerieren.

Was ist ein chimärer Affe? Ein chimärer Affe ist ein Organismus, der Zellen von zwei oder mehr verschiedenen Arten enthält, in diesem Fall Zellen, die aus einer Affenstammzelllinie stammen.

Welche Implikationen hat diese Forschung? Diese Forschung liefert eine Grundlage für Gentechnik, Artenschutz und die Entwicklung genauerer Tiermodelle zur Untersuchung neurologischer Erkrankungen.

Wie trägt dieser Durchbruch zur Erforschung menschlicher Krankheiten bei? Durch die Verwendung chimärer Primaten mit einem hohen Anteil an Stammzellen, die aus einer Affenstammzelllinie stammen, können Wissenschaftler die Entwicklung und das Fortschreiten menschlicher Krankheiten in einem relevanteren und genaueren Modellsystem untersuchen.

Quelle(n): Nachrichtenagentur Xinhua