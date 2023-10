By

Laut dem führenden chinesischen Wissenschaftler Ouyang Ziyuan landete das indische Landegerät Chandrayaan-3 Vikram nicht wie behauptet in der Nähe des Mondsüdpols. Ziyuan gab an, dass der Landeplatz der Mission tatsächlich auf dem 69. Grad südlicher Breite lag, während der Mondsüdpol zwischen 88.5 und 90 Grad Breite liegt.

Ziyuans Behauptung basiert auf der Tatsache, dass auf der Erde ein südlicher Breitengrad von 69 Grad innerhalb des Polarkreises liegen würde, der relativ weit vom eigentlichen Pol entfernt ist. Auf dem Mond ist der Abstand zum Pol jedoch viel geringer. Ziyuan gab an, dass Chandrayaan-3 etwa 619 Kilometer (385 Meilen) von der Polarregion entfernt sei.

Im Gegensatz dazu verfügt Chinas Raumfahrtprogramm laut dem in Peking ansässigen leitenden Raumfahrtexperten Pang Zhihao über überlegene Technologie. China ist seit 2010 in der Lage, Orbiter und Lander direkt in die Transferumlaufbahn Erde-Mond zu schicken, eine Fähigkeit, die Indien aufgrund der begrenzten Trägerkapazitäten noch nicht erreicht hat. Darüber hinaus gilt Chinas Motorentechnologie als fortschrittlicher.

Es ist erwähnenswert, dass die Indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) nie behauptet hat, dass Chandrayaan-3 auf dem Mondsüdpol gelandet sei. Stattdessen gaben sie an, dass die Mission näher am Südpol gelandet sei als alle vorherigen Missionen eines anderen Landes.

Obwohl die Genauigkeit des Landeorts umstritten ist, war die Mission der Chandrayaan-3 für Wissenschaftler von Bedeutung. Es wird angenommen, dass das unbekannte Gebiet in der Nähe des Mondsüdpols potenzielle Reserven an gefrorenem Wasser und wertvollen Elementen birgt, die bei zukünftigen Weltraummissionen eine entscheidende Rolle spielen könnten.

