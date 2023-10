Entdeckung zweier neuer Säugetierarten im südwestchinesischen Autonomen Gebiet Tibet

Ein Team chinesischer Forscher hat kürzlich zwei neue Arten von Soriculus, einer Säugetiergattung, in der Autonomen Region Tibet im Südwesten Chinas entdeckt. Dieser Befund ist von Bedeutung, da er weitere Forschungen zur Vielfalt kleiner Säugetiere in der Region anregen wird. Das Forschungsteam unter der Leitung von Chen Zhongzheng von der Anhui Normal University und Jiang Xuelong vom Kunming Institute of Zoology führte über einen Zeitraum von fünf Jahren eine umfassende Untersuchung in der Region Himalaya-Gaoligong-Gebirge durch, um ein besseres Verständnis der taxonomischen Klassifizierung und der evolutionären Beziehungen zu erlangen innerhalb der Gattung Soriculus.

Bei ihrer Untersuchung fand das Team zwei Proben, die sich in ihrer Morphologie deutlich von anderen Zweigen unterschieden und als zwei neue Arten beschrieben wurden: Soriculus medogensis und Soriculus nivatus. Bei einer weiteren Probe, die sich ebenfalls von anderen Zweigen unterscheidet, besteht das Potenzial, eine neue Art zu sein, für eine weitere Bestätigung sind jedoch weitere Proben erforderlich. Derzeit gilt die Gattung Soriculus als monotypisch und enthält nur eine Art namens Soriculus nigrescens, die hauptsächlich im Himalaya und im südlichen Hengduan-Gebirge vorkommt.

Die Entdeckung dieser neuen Arten ist im Kreis Medog, der als Naturmuseum der Vegetationstypen bekannt ist, von besonderer Bedeutung. Es verfügt über eine vielfältige Vegetation, einschließlich tropischer Regenwälder, was es zu einem ökologisch gut erhaltenen Gebiet macht. Der große Höhenunterschied, die unterschiedlichen Klimazonen, die komplexe geografische Struktur und die reichen Artenressourcen der Region machen sie zu einem idealen Standort für die Erforschung der Artenvielfalt. Die Forscher glauben, dass es in der Gegend möglicherweise eine größere Vielfalt an Kleinsäugetieren gibt, die noch entdeckt werden muss, und dass weitere Untersuchungen und Studien erforderlich sind.

Diese jüngste Entdeckung ergänzt die wachsende Liste neuer Arten, die im Südwesten Chinas gefunden wurden. Im Jahr 2021 wurden in der Provinz Yunnan und in Tibet zwei neue Arten von Wollflughörnchen gefunden. Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung kontinuierlicher Erkundung und Forschung für die Entdeckung der reichen Artenvielfalt der Region.

