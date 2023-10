Chinesische Tanne weist laut Studie die höchste Kohlenstoffsenkrate im Mittelalter auf

Eine kürzlich von Forschern des South China Botanical Garden durchgeführte Studie hat gezeigt, dass die chinesische Tanne, auch bekannt als Cunninghamia lanceolata, im mittleren Alter die höchste Kohlenstoffsenkrate aufweist. Diese Entdeckung ist von Bedeutung, da die chinesische Tanne häufig in Aufforstungsprogrammen in Südchina verwendet wird und das Verständnis ihrer Fähigkeit zur Kohlenstoffbindung bei der Eindämmung des Klimawandels hilfreich sein kann.

Die Studie konzentrierte sich auf eine Waldfarm in der Provinz Guangdong und sammelte Daten über die Kohlenstoffspeicher- und Bindungskapazität von Chinatannen in verschiedenen Altersstufen. Die Forscher analysierten den Kohlenstoffbestand in verschiedenen Komponenten wie Bäumen, Unterholz, Vegetation, Streu, Boden und dem gesamten Ökosystem.

Die Ergebnisse zeigten, dass der Kohlenstoffvorrat mit dem Alter des Waldes erheblich zunahm, wobei sich der gesamte Kohlenstoffvorrat des Ökosystems von 129.11 Megagramm pro Hektar im Alter von fünf Jahren auf 348.43 Megagramm im Alter von 60 Jahren nahezu verdreifachte. Die Kohlenstoffbindungsrate der chinesischen Tanne zeigte in den ersten beiden Altersintervallen insgesamt einen Anstieg, erreichte ihren Höhepunkt im Bereich von 15 bis 20 Jahren und nahm dann in den folgenden Altersintervallen ab.

Die Studie kam zu dem Schluss, dass die Kohlenstoffbindungsrate der chinesischen Tanne von ihrem Alter abhängt, wobei die höchsten Raten im mittleren Alter von 15 bis 20 Jahren auftreten. Der leitende Forscher Liu Juxiu glaubt, dass diese Erkenntnisse für nationale Klimaschutzmaßnahmen und Aufforstungsprogramme wertvoll sein können.

Die in der Fachzeitschrift „Science of The Total Environment“ veröffentlichte Studie beleuchtet das Potenzial der chinesischen Tanne zur Kohlenstoffbindung und unterstreicht ihre Rolle bei der Eindämmung des Klimawandels. Es liefert nützliche Erkenntnisse für politische Entscheidungsträger und Organisationen, die an Aufforstungsbemühungen beteiligt sind, und betont, wie wichtig es ist, das Alter der Bäume zu berücksichtigen, um die Vorteile der Kohlenstoffbindung zu maximieren.

