China bereitet sich auf den Start des Xuntian-Weltraumteleskops vor, einer Raumsonde, die nicht nur die astronomische Forschungsagenda des Landes erweitert, sondern auch die Fähigkeiten seines Raumstationskomplexes stärkt. Mit einem Hauptspiegeldurchmesser von 6.6 Fuß soll das busgroße Teleskop gemeinsam mit der chinesischen Raumstation Tiangong umkreisen. Die Mission wird sich voraussichtlich über ein Jahrzehnt erstrecken, mit der Möglichkeit einer Verlängerung.

Das Xuntian-Weltraumteleskop soll in seiner Leistung das Hubble-Weltraumteleskop der NASA übertreffen. Es wird in der Nähe der chinesischen Raumstation kreisen und chinesischen Astronauten ermöglichen, es bei Bedarf zu warten und aufzurüsten. Lin Xiqiang, stellvertretender Direktor der China Manned Space Agency, erwartet Durchbrüche in den Bereichen Kosmologie, Dunkle Materie, Dunkle Energie, Sternentstehung, Evolution und Exoplaneten.

Was Xuntian auszeichnet, ist sein großes Sichtfeld, das mehr als 300-mal größer ist als das des Hubble. Dies bedeutet, dass es hochauflösende Panoramaansichten des Universums mit einer räumlichen Auflösung aufnehmen kann, die mit seinem NASA-Pendant vergleichbar ist. Ziel des Teleskops ist es, Beobachtungen im tiefen Feld durchzuführen und feine Beobachtungen von Himmelskörpern durchzuführen. Li Ran, Projektwissenschaftler des CSST Scientific Data Reduction System, verglich Xuntian mit Hubble und stellte fest, dass Hubble möglicherweise ein Schaf erkennt, Xuntian jedoch Tausende von Schafen erkennen kann, alle mit derselben Auflösung.

Der Chefdesigner des chinesischen bemannten Raumfahrtprogramms, Zhou Jianping, begrüßte Xuntian als das wichtigste wissenschaftliche Projekt seit Beginn des chinesischen Raumstationsprogramms. Er betonte die fortschrittlichen Möglichkeiten der Ultraviolett-Bildgebung und das Potenzial, Chinas Astronomieforschung auf ein international führendes Niveau zu heben.

Obwohl die Fähigkeiten von Xuntian immer noch weitgehend geheim sind, wird erwartet, dass sein im Vergleich zu Hubble größeres Sichtfeld spannende Untersuchungen ermöglicht. Dennoch äußerten einige Forscher Skepsis aufgrund des Mangels an öffentlich zugänglichen Informationen über das Teleskop. Allerdings hat Chinas Xuntian-Weltraumteleskop das Potenzial, die Astronomie zu revolutionieren und die Position des Landes als führende Kraft auf diesem Gebiet zu festigen.

