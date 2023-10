Livestream-Experiment chinesischer Astronauten mit Flammen auf der Raumstation Tiangong

By

Die chinesischen Astronauten Gui Haichao und Zhu Yangzhu führten ein bahnbrechendes Experiment auf der Raumstation Tiangong durch, indem sie per Livestream selbst eine Kerze anzündeten. Der Livestream fand während der vierten Folge der „Tiangong-Klassenzimmer“-Reihe statt, in der die Astronauten ihre Erfahrungen austauschten und Bildungsaktivitäten durchführten.

In dem Video zeigten die Astronauten, dass Flammen in der Mikrogravitationsumgebung der erdnahen Umlaufbahn nahezu kugelförmig erscheinen, im Gegensatz zu den tropfenförmigen Flammen auf der Erde aufgrund der durch Auftrieb verursachten Konvektion. Der schwächere Konvektionsstrom im niedrigen Erdorbit führt dazu, dass sich die Flamme in alle Richtungen ausbreitet und ihr ein kugelförmiges Aussehen verleiht.

Es ist unwahrscheinlich, dass ein ähnliches Experiment auf der Internationalen Raumstation (ISS) wiederholt wird. Strenge Brandschutzprotokolle auf der ISS beschränken Brände auf speziell konstruierte Gestelle, die zur Eindämmung der Flammen beitragen. Diese Sicherheitsregeln wurden nach einem Brandvorfall auf der russischen Raumstation Mir im Jahr 1997 umgesetzt.

Während des Vorfalls auf der Mir brach in einem Sauerstofferzeugungssystem ein Feuer aus, das mehrere Minuten anhielt. Es schnitt die Astronauten von einem der Fluchtfahrzeuge ab und füllte die Module mit Rauch. Die beengten Räumlichkeiten der Mir machten es für die sechs Astronauten schwierig, sich zurechtzufinden und zusammenzuarbeiten, um das Feuer zu löschen. Es gelang ihnen jedoch, das Feuer zu löschen, während das Lebenserhaltungssystem die Station von giftigem Rauch befreite.

Der Mir-Vorfall hatte erhebliche Auswirkungen darauf, wie Raumfahrtbehörden den Brandschutz auf Raumstationen angehen. Infolgedessen wurden strenge Protokolle entwickelt, um die Brandgefahr zu minimieren und die Sicherheit der Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation zu gewährleisten.

