Chinesische Astronauten zünden im Weltraum eine Kerze an und demonstrieren das Verhalten von Feuer in der Schwerelosigkeit

In einer bemerkenswerten Leistung gelang es zwei Astronauten an Bord der chinesischen Raumstation Tiangong, während einer Live-Übertragung erfolgreich eine Kerze mit einem Streichholz anzuzünden. Dies mag auf der Erde nicht außergewöhnlich erscheinen, birgt jedoch in der Mikrogravitationsumgebung einer Raumstation erhebliche Risiken. Offenes Feuer ist auf der Internationalen Raumstation (ISS) aufgrund der damit verbundenen Gefahren strengstens verboten.

Die Demonstration dient als Erinnerung daran, wie sich Feuer in der Schwerelosigkeit verhält. Anstatt aufzusteigen und eine eindeutige Form zu bilden, breitet sich eine Flamme im Raum in alle Richtungen aus und hüllt das Streichholz in eine kleine Feuerkugel. Die chinesische Raumfahrtbehörde führte das Experiment durch, um dieses Phänomen zu demonstrieren und die Beseitigung des Auftriebs in der Schwerelosigkeit hervorzuheben.

Die NASA hingegen untersucht seit Jahren das Brandverhalten im Weltraum, um die Sicherheit von Weltraumumgebungen für Astronauten zu erhöhen. Durch Experimente wie die Spacecraft Fire Safety Experiments (SAFFIRE) hat die Agentur kontrollierte Flammen auf unbemannten Raumfahrzeugen gezündet, um mögliche Notfallszenarien zu simulieren, denen zukünftige Raumfahrer begegnen könnten. Ziel dieser Forschung ist es, Brandrisiken besser zu verstehen und wirksame Gegenmaßnahmen zu entwickeln.

Die Bedeutung des Brandschutzes im Weltraum wurde bereits in der Vergangenheit deutlich, als auf der russischen Raumstation Mir im Jahr 1997 ein Feuer ausbrach. Obwohl es der Besatzung gelang, die Flammen zu löschen, machte dies die potenziellen Gefahren deutlich und führte zu erheblichen Fortschritten bei den Brandschutzsystemen. Die ISS verfügt jetzt über verbesserte Sauerstofferzeugungssysteme mit Redundanzen und erweiterten Feuererkennungsfunktionen.

Angesichts des jüngsten Livestreams von der chinesischen Raumstation Tiangong ist es wahrscheinlich, dass ähnliche Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden, um die Brandgefahr zu verringern. Neben der Sicherheit könnte die Möglichkeit, im Weltraum eine Kerze anzuzünden, auch dazu beitragen, unangenehme Gerüche zu lindern, die sich in der engen Umgebung einer Raumstation häufig ansammeln.

Insgesamt zeigt diese Leistung chinesischer Astronauten das einzigartige Verhalten von Feuer in der Mikrogravitation und die kontinuierlichen Bemühungen von Raumfahrtbehörden weltweit, den Brandschutz im Weltraum zu verbessern.

