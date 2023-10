By

Die Internationale Raumstation (ISS) soll im Jahr 2030 nach mehr als zwei Jahrzehnten ununterbrochener Besiedlung stillgelegt werden. Die Entwicklung neuer Raumstationen ist jedoch bereits im Gange. Chinas Tiangong-Station, die seit 2022 in Betrieb ist, bereitet sich auf einen deutlichen Wachstumsschub vor.

Tiangong verfügt derzeit über drei Module, die bis zu drei Astronauten gleichzeitig unterstützen können. China hat jedoch kürzlich Pläne angekündigt, die Größe der Station durch den Einbau von drei weiteren Modulen zu verdoppeln. Die modernisierte Station wird schätzungsweise 180 Tonnen wiegen und ein Erweiterungsmodul mit sechs Docking-Ports umfassen. Darüber hinaus plant China den Start eines Weltraumteleskops, das für Wartungs- und Reparaturarbeiten an Tiangong andocken kann.

Die Erweiterung von Tiangong bietet eine Chance für die internationale Zusammenarbeit. China hat seine Offenheit zum Ausdruck gebracht, Astronauten aus anderen Nationen auf der erweiterten Station unterzubringen. Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) hatte zuvor Interesse daran gezeigt, Astronauten nach Tiangong zu schicken, hat es sich jedoch inzwischen aufgrund finanzieller und politischer Zwänge noch einmal überlegt. Die NASA hingegen engagiert sich bis 2030 für die ISS und plant, für den Zugang zur erdnahen Umlaufbahn auf kommerzielle Partner umzusteigen.

Während die Zukunft der internationalen Zusammenarbeit im Weltraum ungewiss bleibt, zeigt die Erweiterung von Tiangong Chinas Engagement für den Ausbau seiner Präsenz im Weltraum. Neben der Erweiterung von Tiangong plant China auch, bis 2030 Astronauten auf dem Mond zu landen. Da verschiedene Länder und Behörden weiterhin ihre Weltraumforschungsziele verfolgen, besteht die Möglichkeit, in Zukunft mehrere Stationen zu einer Megastation zusammenzuschließen, ähnlich wie Was im Film „Valerian und die Stadt der tausend Planeten“ dargestellt wurde, bleibt eine faszinierende Möglichkeit.

Insgesamt erinnern die Fortschritte bei der Entwicklung von Raumstationen daran, wie wichtig Zusammenarbeit und Zusammenarbeit für den Erfolg bei der Weltraumforschung sind. Nur durch Zusammenarbeit kann die Menschheit das volle Potenzial der Raumfahrt ausschöpfen.

Quelle: SYFYs The Ark (jetzt auf Peacock streamen), China Academy of Space Technology (CAST)

Definitionen:

– Internationale Raumstation (ISS): Das größte Raumschiff, das jemals von mehreren kooperierenden Raumfahrtagenturen und Nationen gebaut, gebaut und gewartet wurde. Es ist seit über zwei Jahrzehnten ununterbrochen bewohnt.

– Tiangong-Station: Chinas Raumstation, die seit 2022 in Betrieb ist. Sie verfügt derzeit über drei Module und soll ihre Größe auf sechs Module verdoppeln.

– Europäische Weltraumorganisation (ESA): Eine Agentur, die sich der Koordinierung der Weltraumforschungs- und Forschungsaktivitäten europäischer Nationen widmet.

– NASA: Die National Aeronautics and Space Administration, die Raumfahrtbehörde der Vereinigten Staaten, die für die zivile Weltraumforschung und -forschung zuständig ist.

– Erdnahe Umlaufbahn: Die Region des Weltraums innerhalb weniger hundert Kilometer über der Erdoberfläche, in der die meisten bemannten Weltraummissionen und Satelliten operieren.

– Lunar Gateway: Die geplante Raumstation der NASA, die den Mond umkreist und die Erkundung der Mondoberfläche unterstützen soll.