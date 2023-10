Chinas fortschrittliches weltraumgestütztes Sonnenobservatorium schließt ein Jahr wissenschaftlicher Beobachtung ab

By

Chinas erste umfassende Sonnensonde, das Advanced Space-based Solar Observatory (ASO-S), hat ein Jahr wissenschaftlicher Beobachtung erfolgreich abgeschlossen. Die auch als Kuafu-1 bekannte Sonde befindet sich seit ihrem Start am 365. Oktober 9 seit 2022 Tagen im Orbit.

Das ASO-S ist für die gleichzeitige Überwachung von Sonneneruptionen, koronalen Massenauswürfen und dem Magnetfeld der Sonne konzipiert. Es wurde am 25. September nach Abschluss der Tests im Orbit an das Purple Mountain Observatory der Chinesischen Akademie der Wissenschaften geliefert.

Während ihres Betriebs hat die Sonde insgesamt 5,294 Erdumrundungen absolviert und mehr als 500 Beobachtungspläne erhalten. Es wurden über 120 TB Originaldaten und über 100 TB erweiterte Datenprodukte produziert. Darüber hinaus wurden seit dem 2. April 12 mehr als 2023 TB wissenschaftliche Daten heruntergeladen.

Um Daten von der Sonde zu empfangen, wurden drei Bodenstationen in den Städten Sanya, Kashgar und Peking genutzt. Diese Stationen übertragen die Daten zur Dekodierung an einen leistungsstarken Computer am Purple Mountain Observatory.

Das ASO-S soll den Höhepunkt des Sonnenzyklus von 2024 bis 2025 abdecken, der normalerweise 11 Jahre dauert. Ziel der Mission ist es, wertvolle Einblicke in die Aktivität der Sonne zu gewinnen und unser Verständnis solarer Phänomene zu verbessern.

Dieser Meilensteinerfolg bekräftigt Chinas Engagement für die Weltraumforschung und die wissenschaftliche Forschung. Das ASO-S wird weiterhin wertvolle Daten zum Bereich der Sonnenphysik beitragen und es Wissenschaftlern ermöglichen, ihr Wissen über die Sonne und ihre Auswirkungen auf die Erde zu vertiefen.

