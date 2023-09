Neues Weitfeldteleskop in China nimmt atemberaubendes Bild der Andromeda-Galaxie auf

China hat kürzlich sein neuestes Weitfeldteleskop vorgestellt, das Wide Field Survey Telescope (WFST), das in den Bergen der Provinz Qinghai steht. Mit einem Durchmesser von 8.2 Fuß (2.5 Meter) ist das WFST die größte Zeitbereichs-Vermessungseinrichtung auf der Nordhalbkugel. Ausgestattet mit 9k x 9k Mosaik-CCD-Detektoren verfügt es über eine Auflösung von 9,000 Pixeln sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen Achse und ermöglicht so die Aufnahme detaillierter astronomischer Bilder.

Das WFST wurde gemeinsam von der Universität für Wissenschaft und Technologie Chinas und dem Purple Mountain Observatory (PMO) der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (CAS) entwickelt und zielt darauf ab, bestimmte Bereiche des Himmels im Laufe der Zeit zu überwachen und vorübergehende astronomische Ereignisse wie Supernovae und andere zu erkennen Gezeitenstörungsereignisse. Es wird auch Chinas Fähigkeiten bei der Überwachung und Frühwarnung erdnaher Objekte verbessern.

Das vom WFST veröffentlichte erste Bild ist ein atemberaubendes Porträt der Andromeda-Galaxie und demonstriert deren Weitwinkel- und hochauflösende Fähigkeiten. Die fortschrittlichen Konstruktionsmerkmale des Teleskops, wie ein langer Objektivtubus zur Reduzierung von Streulicht und ein kleinerer lichtblockierender Bereich für höhere Empfindlichkeit, machen es mit den fortschrittlichsten internationalen Beobachtungsgeräten vergleichbar.

Der Bau des WFST begann im Juli 2019 in der Nähe der Stadt Lenghu, die auf einem Plateau mit einer durchschnittlichen Höhe von 13,120 Fuß (4,000 Meter) über dem Meeresspiegel liegt. Dieser strategische Standort bietet einen klaren Nachthimmel, stabile atmosphärische Bedingungen, trockenes Klima und minimale Lichtverschmutzung.

Das WFST stellt einen bedeutenden Fortschritt für die chinesische Astronomie dar und unterstreicht die Fachkompetenz des Landes auf diesem Gebiet. Benannt nach dem alten chinesischen Philosophen Mozi, auch bekannt als Micius, der frühe optische Experimente durchführte, stellt das Teleskop einheimische Innovationen und wissenschaftlichen Fortschritt in China vor.

