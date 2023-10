By

Chinas Drei-Nord-Aufforstungsprogramm (TNAP), auch bekannt als „Große Grüne Mauer“, war erfolgreich bei der Bekämpfung der Wüstenbildung und der Verbesserung der Umwelt. Eine kürzlich in „Ecological Processes“ veröffentlichte Studie chinesischer Wissenschaftler vom Institut für Angewandte Ökologie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften zeigt, dass der TNAP auch eine erhebliche Kohlenstoffsenke geschaffen hat.

Das 1978 initiierte TNAP ist das größte ökologische Wiederherstellungsprojekt weltweit und erstreckt sich über die trockenen und halbtrockenen Regionen Nordost-, Nord-Zentral- und Nordwestchinas. Anhand von Fernerkundungsbildern sowie Feldbeobachtungen und nationalen Waldinventardaten schätzten die Forscher den Anstieg der Kohlenstoffvorräte in Biomasse, Boden und den „ökologischen Effekt Kohlenstoff“, der sich auf die Kohlenstoffbindung infolge eines geringeren Bodenverlusts aufgrund der Aufforstung bezieht .

Die Studie ergab, dass die gesamte Waldfläche in den TNAP-Projektgebieten von etwa 221,000 Quadratkilometern im Jahr 1978 auf etwa 379,000 Quadratkilometer im Jahr 2017 angewachsen ist. In den letzten vier Jahrzehnten hat das TNAP zu einer Kohlenstoffsenke von 47.06 Millionen Tonnen Kohlenstoff pro Jahr beigetragen Jahr. Darüber hinaus stieg die Kohlenstoffsenke in ober- und unterirdischer Biomasse von 0.843 Milliarden Tonnen im Jahr 1978 auf 2.08 Milliarden Tonnen im Jahr 2017.

Die Forscher betonen die Bedeutung des „ökologischen Effekts Kohlenstoff“, der etwa 16 % des gesamten Anstiegs der Kohlenstoffsenke ausmachte. Dies legt nahe, dass ökologische Effekte eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Verteilung der Kohlenstoffvorräte in geschützten Wäldern spielen. Die Studie betont, dass bei der Schätzung von Kohlenstoffsenken und der Entwicklung kohlenstoffbezogener Modelle die Vorteile der Kohlenstoffbindung durch die ökologischen Auswirkungen der Aufforstung nicht außer Acht gelassen werden sollten.

Diese Forschung liefert einen Maßstab für die Bewertung des Werts nationaler ökologischer Wiederherstellungsprojekte im Hinblick auf die Kohlenstoffsenkenkapazität und die Bewertung der Ökosystemfunktion. Es zeigt den erheblichen Einfluss von Chinas „Großer Grüner Mauer“ nicht nur auf die Verbesserung der Umwelt, sondern auch auf die Verringerung der Kohlendioxidemissionen.

Quelle: Chinesische Akademie der Wissenschaften, DOI: 10.1186/s13717-023-00455-8