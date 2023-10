China lädt zur globalen Zusammenarbeit für die Internationale Mondforschungsstation ein

By

China lädt die globale Weltraumgemeinschaft zur Zusammenarbeit an seiner Internationalen Mondforschungsstation (ILRS) ein. Während des Internationalen Astronautischen Kongresses in Baku, Aserbaidschan, gab Li Guoping, Chefingenieur der China National Space Administration (CNSA), detaillierte Einblicke in Chinas ehrgeizige Weltraumforschungsbemühungen.

Eine von Chinas bevorstehenden Missionen, die Chang'e 6, zielt darauf ab, als erste Mission zur Rückführung von Proben auf der Rückseite des Mondes Geschichte zu schreiben. Diese Mission ist für den Start im Jahr 2026 geplant und baut auf dem Erfolg der Chang'e-5-Mission auf. Sie umfasst Beiträge von Frankreich, Italien und der Europäischen Weltraumorganisation (ESA). Queqiao 2, auch bekannt als „Magpie Bridge 2“, ein Mondorbiter, wird eine entscheidende Rolle bei der Erleichterung der Kommunikation zwischen dem Mondlander und der Missionskontrolle spielen.

Chang'e 6 wird voraussichtlich zwei Kilogramm Mondmaterial zurückholen, ähnlich wie sein Vorgänger. Darüber hinaus wird die für 7 geplante Mission Chang'e 2026 den Südpol des Mondes erkunden. Mehrere Länder haben Vorschläge eingereicht, internationale Nutzlasten zu dieser Mission beizutragen, und die Bewertung dieser Vorschläge ist derzeit im Gange. Die Chang'e 8-Mission, deren Start für 2028 geplant ist, wird ebenfalls den Südpol des Mondes anvisieren und als Hauptmission für den Aufbau des ILRS dienen.

China bemüht sich aktiv um eine internationale Zusammenarbeit für die Mission Chang'e 8 und verfügt über eine Nutzlastkapazität von etwa 200 Kilogramm für internationale Nutzlasten. Die CNSA lädt potenzielle Kooperationspartner zu Vorschlägen ein. Darüber hinaus hat China ein bemanntes Mondprogramm mit dem Ziel initiiert, bis 2030 Astronauten auf dem Mond zu landen. Die CNSA entwickelt eine Schwerlastträgerrakete, um dieses Unterfangen zu unterstützen.

Zusätzlich zu den Mondmissionen hat China die Tianwen-Missionsreihe geplant, darunter die Rückgabe von Asteroidenproben, die Rückgabe von Marsproben und die Erkundung von Planeten. China betont, dass die bei diesen Missionen gesammelten Daten und Proben der weltweiten wissenschaftlichen Gemeinschaft zu Forschungszwecken zur Verfügung stehen werden.

China unterhält Kooperationen mit verschiedenen Ländern und hat Partnerschaften aufgebaut, darunter eine bemerkenswerte mit Roskosmos. Der Austausch von Mondproben, die im Rahmen der Chang'e-5-Mission gewonnen wurden, mit internationalen Kooperationspartnern zeigt Chinas Engagement für die Zusammenarbeit. Das von chinesischen Wissenschaftlern initiierte ILRS-Programm zielt darauf ab, langfristige Operationen in der Mondumlaufbahn und auf der Mondoberfläche zu etablieren. China verhandelt derzeit mit Ländern und internationalen Organisationen auf bilateraler und multilateraler Ebene für das ILRS-Projekt.

Die CNSA bietet Partnern Flexibilität und ermöglicht es ihnen, entsprechend ihren Fähigkeiten zum Projekt beizutragen. Die Zusammenarbeit kann die Bereitstellung von Nutzlasten oder Instrumenten sowie die Teilnahme an wissenschaftlicher Forschung unter Verwendung von Daten und Proben umfassen, die von ILRS-Missionen zurückgegeben werden. Das ILRS ist ein visionäres Projekt mit einer Laufzeit von 2025 bis 2040, das Chinas Engagement für die internationale Zusammenarbeit in der Mondforschung und darüber hinaus demonstriert.

