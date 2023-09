China startet Wettbewerb zur Benennung von Mondraumfahrzeugen

By

China ruft die Öffentlichkeit auf, Namen für zwei Raumschiffe vorzuschlagen, die eine entscheidende Rolle im Plan des Landes spielen werden, vor 2030 Astronauten zum Mond zu schicken. Die China Manned Space Agency (CMSA) hat einen Wettbewerb ins Leben gerufen, bei dem Menschen aufgefordert werden, Namen einzureichen ein bemannter Mondlander und ein bemanntes Raumschiff der neuen Generation.

Die CMSA hat festgelegt, dass die gewählten Namen die Grundwerte und Elemente im Zusammenhang mit der bemannten Raumfahrt widerspiegeln und Chinas Fachwissen in der intelligenten Fertigung hervorheben sollten. Der Wettbewerb läuft bis zum 30. September und die Agentur wird nach einer Vorauswahl zehn Namen in die engere Auswahl nehmen. Für die in die engere Wahl gezogenen Namen wird eine Online-Abstimmung eröffnet, wobei die endgültige Auswahl von einem Prüfteam bestehend aus Experten aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Literatur getroffen wird.

China hat bereits einen Test des Besatzungsraumfahrzeugs der neuen Generation durchgeführt, das voraussichtlich im Jahr 2027 einen vollständigen Testflug mit der Rakete „Langer Marsch 10“ absolvieren wird. Über den Mondlander liegen weniger Informationen vor, aber Berichten zufolge wird er etwa 57,320 Pfund wiegen und aus einem Landemodul und einem Antriebsmodul bestehen. Dieser Lander soll zwei Astronauten zur Mondoberfläche und zurück in die Mondumlaufbahn transportieren.

Für die Mission sind zwei Starts der Rakete „Langer Marsch 10“ erforderlich. Von CMSA veröffentlichte detaillierte Animationen visualisieren den Lander, das Raumschiff und den beabsichtigten Fortschritt der Mission.

Diese Initiative ermöglicht es der Öffentlichkeit, sich am ehrgeizigen Ziel des Landes, den Mond zu erforschen, zu beteiligen. Ziel ist es, die Menschen in China einzubeziehen und zu inspirieren und ein Gefühl von Nationalstolz und Eigenverantwortung für das Weltraumprogramm zu fördern. Der Wettbewerb spiegelt Chinas Engagement wider, seine Präsenz in der Weltraumforschung voranzutreiben, und hofft, mit den ausgewählten Namen die Essenz seiner Errungenschaften festzuhalten.

Quellen:

– China Manned Space Agency (CMSA)