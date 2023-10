Die chinesische Raumstation Tiangong plant, ihre Module bis 2030 zu erweitern

By

China hat seine ehrgeizigen Pläne bekannt gegeben, seine bestehende Raumstation Tiangong zu erweitern und deren Module in den kommenden Jahren von drei auf sechs zu erhöhen. Ziel ist es, eine alternative Plattform für erdnahe Missionen bereitzustellen, insbesondere für Astronauten aus anderen Nationen, da sich die Internationale Raumstation (ISS) dem Ende ihrer Betriebslebensdauer nähert, das voraussichtlich um das Jahr 2030 erwartet wird. Die Ankündigung erfolgte durch die China Academy of Space Technology (CAST) während des 74. Internationalen Astronautischen Kongresses.

Tiangong, was übersetzt „Himmelspalast“ bedeutet, ist Chinas jüngstes Vorhaben im Weltraum und folgt auf die Module Tiangong-1 und Tiangong-2. Derzeit besteht Tiangong aus drei Modulen und wiegt rund 96,000 kg bei Abmessungen von 55.6 Metern Länge und 39 Metern Breite. Um seine Fähigkeiten zu erweitern, plant China die Hinzufügung von drei weiteren Modulen, wobei der Start des vierten Moduls mit dem Namen „Xuntian“ für 2024 geplant ist. Tiangong umkreist die Erde in Höhen von 340 bis 450 Kilometern, ähnlich der Flugbahn der ISS, jedoch Es ist kleiner und leichter und besteht nur aus drei Modulen im Vergleich zu den 16 Modulen der ISS.

Das Internationale Raumstationsprogramm ist eine Zusammenarbeit von Raumfahrtagenturen aus den Vereinigten Staaten, Russland, Europa, Japan und Kanada. Es umfasst internationale Flugbesatzungen, Trägerraketen, Operationen, Ausbildungseinrichtungen und wissenschaftliche Forschung. China ist jedoch kein Teilnehmer an diesem Programm. Da die ISS kurz vor der Stilllegung steht, will China seine Position als wichtiger Akteur in der Weltraumforschung bis 2030 festigen.

Quellen:

– Hindustan Times – https://www.hindustantimes.com/science/china-plans-to-expand-modules-of-its-tiangong-space-station/story-jAJYaBGVgMEM9p20PsUlQJ.html