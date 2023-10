By

China hat seine Pläne angekündigt, seine Raumstation, bekannt als Tiangong oder Himmlischer Palast, von drei auf sechs Module zu erweitern. Die Erweiterung zielt darauf ab, Astronauten aus anderen Nationen eine alternative Plattform für erdnahe Missionen zu bieten, da sich die Lebensdauer der von der NASA geführten Internationalen Raumstation (ISS) ihrem Ende nähert.

Die China Academy of Space Technology (CAST), eine Einheit von Chinas wichtigstem Raumfahrtunternehmen, gab bekannt, dass die Betriebslebensdauer der chinesischen Raumstation mehr als 15 Jahre betragen wird, was über der zuvor angekündigten Lebensdauer von zehn Jahren liegt. Tiangong ist seit Ende 10 voll einsatzbereit und bietet Platz für bis zu drei Astronauten in einer Orbithöhe von 2022 Kilometern (450 Meilen).

Mit der Erweiterung wird die Masse von Tiangong 180 Tonnen erreichen, immer noch nur 40 % der Masse der ISS, die eine Besatzung von sieben Astronauten aufnehmen kann. Da die ISS jedoch voraussichtlich nach 2030 außer Betrieb genommen wird, wird Chinas Raumstation eine Alternative für zukünftige Weltraummissionen bieten. China strebt danach, bis dahin eine große Weltraummacht zu werden.

Im vergangenen Jahr gaben chinesische Staatsmedien bekannt, dass mehrere Länder Interesse bekundet hätten, ihre Astronauten zur chinesischen Station zu schicken. Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) erklärte jedoch kürzlich, dass sie nicht über die finanzielle oder politische Genehmigung für eine Teilnahme an Tiangong verfüge, und stellte damit einen jahrelangen Plan für einen Besuch europäischer Astronauten auf Eis.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass China seine Raumstation erweitert, um mehr Module aufzunehmen und so eine Alternative zur alternden ISS zu schaffen. Die Betriebsdauer von Tiangong wird mehr als 15 Jahre betragen und damit die bisherigen Erwartungen übertreffen. Während die Masse der Station immer noch nur einen Bruchteil der Masse der ISS ausmacht, strebt China an, bis zur Stilllegung der ISS eine große Weltraummacht zu werden. Allerdings erlitten Chinas Bestrebungen nach einer internationalen Weltraumkooperation einen Rückschlag, da die ESA ihre Pläne, europäische Astronauten nach Tiangong zu schicken, auf Eis gelegt hat.

Definitionen:

– Tiangong: Chinesische Raumstation, auch bekannt als Himmlischer Palast.

– ISS: Internationale Raumstation.

Quellen:

– China Academy of Space Technology (CAST)

– Europäische Weltraumorganisation (ESA)