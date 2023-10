By

China wird seine Raumstation in den kommenden Jahren auf sechs Module erweitern und damit Astronauten aus anderen Nationen eine alternative Plattform für erdnahe Missionen bieten, da die Internationale Raumstation (ISS) sich dem Ende ihrer Betriebslebensdauer nähert. Die China Academy of Space Technology (CAST) gab auf dem Internationalen Astronautischen Kongress bekannt, dass die Betriebslebensdauer der chinesischen Raumstation 15 Jahre überschreiten wird, was länger ist als zuvor angekündigt.

Die chinesische Raumstation, bekannt als Tiangong oder Himmlischer Palast, ist seit Ende 2022 voll funktionsfähig und kann bis zu drei Astronauten beherbergen. Nach der Erweiterung auf sechs Module wird es eine Masse von 180 Tonnen haben und damit nur noch 40 % der Masse der ISS ausmachen. Allerdings wird erwartet, dass die ISS, die seit über zwei Jahrzehnten im Orbit ist, nach 2030 außer Dienst gestellt wird. China will etwa zur gleichen Zeit eine große Weltraummacht werden.

China hat seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit anderen Ländern zum Ausdruck gebracht, indem es deren Astronauten zur chinesischen Raumstation eingeladen hat. Im vergangenen Jahr wurde berichtet, dass mehrere Länder darum gebeten hatten, ihre Astronauten nach Tiangong zu schicken. Allerdings gab die Europäische Weltraumorganisation (ESA) in diesem Jahr bekannt, dass sie nicht über das Budget oder die politische Zustimmung zur Teilnahme an dem Projekt verfüge, was Chinas Bestrebungen nach Weltraumdiplomatie behindert.

Trotz der Herausforderungen symbolisiert Tiangong den wachsenden Einfluss und das Vertrauen Chinas in seine Weltraumprojekte. Es ist zu einem Konkurrenten der Vereinigten Staaten im Bereich der Weltraumforschung geworden und ist nach US-Gesetz von jeglicher Zusammenarbeit mit der NASA ausgeschlossen. Russland, ein ISS-Teilnehmer, hat ebenfalls vorgeschlagen, in Zusammenarbeit mit den BRICS-Staaten eine eigene Raumstation zu bauen.

Chinas Expansionspläne für seine Raumstation und sein Ehrgeiz, eine große Weltraummacht zu werden, spiegeln sein Engagement für Fortschritte in der Weltraumforschung wider. Während sich die ISS dem Ende ihrer Lebensdauer nähert, möchte China Astronauten aus anderen Nationen eine alternative Plattform für erdnahe Missionen bieten.

Definitionen:

– ISS: Internationale Raumstation

– Tiangong: Chinesische Raumstation, auch bekannt als Himmlischer Palast

– BRICS: Eine Gruppe bestehend aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika

