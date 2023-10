China plant, die Raumstation auf sechs Module zu erweitern, da sich die Lebensdauer der ISS nähert

By

China wird seine Raumstation, bekannt als Tiangong oder Himmlischer Palast, in den kommenden Jahren von drei auf sechs Module erweitern. Diese Erweiterung zielt darauf ab, Astronauten aus anderen Nationen eine alternative Plattform für erdnahe Missionen zu bieten, da sich die von der NASA betriebene Internationale Raumstation (ISS) dem Ende ihrer Betriebslebensdauer nähert. Die China Academy of Space Technology (CAST), eine Einheit von Chinas wichtigstem Raumfahrtunternehmen, gab auf dem Internationalen Astronautischen Kongress bekannt, dass die Betriebslebensdauer der chinesischen Raumstation mehr als 15 Jahre betragen wird und damit die zuvor angekündigten 10 Jahre übersteigt.

Derzeit bietet Tiangong Platz für bis zu drei Astronauten in einer Umlaufhöhe von bis zu 450 km (280 Meilen). Nach der Erweiterung wird die Raumstation eine Gesamtmasse von 180 Tonnen haben, immer noch nur 40 % der Masse der ISS, die eine Besatzung von sieben Astronauten aufnehmen kann. Es wird jedoch erwartet, dass die ISS nach 2030 stillgelegt wird, was mit Chinas Ziel zusammenfällt, „eine große Weltraummacht“ zu werden.

Chinas Bestrebungen nach Weltraumdiplomatie erlitten einen Rückschlag, als die Europäische Weltraumorganisation (ESA) bekannt gab, dass sie nicht über das erforderliche Budget oder die politische Genehmigung für eine Teilnahme an Tiangong verfüge. Durch diese Entscheidung wurde ein jahrelanger Plan für einen Besuch europäischer Astronauten auf Eis gelegt. Dennoch ist die chinesische Raumstation zu einem Symbol für Chinas wachsenden Einfluss und sein Vertrauen in seine Weltraumbemühungen geworden. Es gilt in diesem Bereich als Herausforderer der Vereinigten Staaten, nachdem es aufgrund von US-Gesetzen, die die Zusammenarbeit mit Chinas Raumfahrtprogrammen verbieten, von der ISS isoliert wurde.

Auch Russland, ein weiterer ISS-Teilnehmer, hat Pläne für Weltraumdiplomatie. Roskosmos, die russische Raumfahrtbehörde, bekundete ihre Absicht, eine Raumstation mit sechs Modulen zu bauen, die Platz für bis zu vier Kosmonauten bieten könnte. An dieser Station könnten auch die Länder der Brics-Gruppe – Brasilien, Indien, China und Südafrika – teilnehmen.

Insgesamt deuten die Erweiterung der chinesischen Raumstation und die von Russland geplante Raumstation auf eine sich verändernde Landschaft der internationalen Zusammenarbeit und des Wettbewerbs im Weltraum hin. Da sich die ISS dem Ende ihrer Betriebslebensdauer nähert, könnten diese Stationen neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit bei der Weltraumforschung bieten.

