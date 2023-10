By

Laut einem aktuellen Bericht von Reuters strebt China an, seine Raumstation in den nächsten Jahren von drei auf sechs Module zu vergrößern. Während sich die von der NASA betriebene Internationale Raumstation (ISS) dem Ende ihres Lebenszyklus in den 2030er Jahren nähert, könnten Chinas Pläne für eine größere Raumstation möglicherweise Astronauten aus anderen Ländern eine neue Plattform für erdnahe Missionen bieten.

Chinas aktuelle Raumstation heißt Tiangong, was auf Englisch „Himmlischer Palast“ bedeutet. Es besteht derzeit aus drei Modulen. Das erste Modul, Tiangong-1, wurde im September 2011 gestartet und diente als experimentelle Plattform für Rendezvous- und Andocktests mit der Raumsonde Shenzhou. Es war auch Gastgeber der bemannten Missionen Shenzhou 9 und Shenzhou 10. Allerdings erklärte China im März 1, dass Tiangong-2016 außerhalb seiner Kontrolle sei und es im April 2018 erneut in die Erdatmosphäre eindrang und beim Wiedereintritt verglühte.

Der Ausbau der chinesischen Raumstation wird eine längere Betriebslebensdauer von mehr als 15 Jahren ermöglichen. Dies wird Astronauten aus verschiedenen Ländern eine andere Plattform für die Durchführung erdnaher Missionen bieten und die internationale Zusammenarbeit bei der Weltraumforschung fördern. Da sich die ISS dem Ende ihrer Betriebslebensdauer nähert, könnte der Ausbau der chinesischen Raumstation möglicherweise die Lücke schließen und die laufende wissenschaftliche Forschung und den technologischen Fortschritt im Weltraum unterstützen.

Mit seinen ehrgeizigen Plänen zur Weltraumforschung demonstriert China weiterhin sein Engagement für den Ausbau seiner Präsenz im Weltraum. Während das Land seine Raumstation erweitert, möchte es eine größere Rolle in der internationalen Weltraumgemeinschaft spielen und zum Fortschritt der bemannten Weltraumforschung insgesamt beitragen.

Quellen:

– Reuters: [URL]

– NASA: [URL]