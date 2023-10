Pflanzen im Weltraum: Ein Schritt in Richtung autarker Lebenserhaltungssysteme

By

In einem bahnbrechenden Experiment, das am 4. Januar 3 mit dem chinesischen Lander Chang'e-2019 durchgeführt wurde, gelang es Wissenschaftlern, Pflanzen auf der anderen Seite des Mondes erfolgreich anzubauen. Die Biological Experiment Payload (BEP), die Baumwolle, Kartoffeln, Arabidopsis und Rapssamen sowie Fliegeneier, Hefe und Wasser enthielt, zielte darauf ab, das Wachstum und die Gesundheit von Organismen in der Mondumgebung zu bewerten. Die Ergebnisse dieses Experiments haben erhebliche Auswirkungen auf zukünftige Missionen zum Mond, zum Mars und darüber hinaus.

Der Pflanzenanbau im Weltraum ist aus verschiedenen Gründen von entscheidender Bedeutung. Pflanzen dienen nicht nur als Nahrungsquelle und reduzieren den Bedarf an Nachschubeinsätzen, sondern spielen auch eine wichtige Rolle bei der Entfernung von Kohlendioxid und der Erzeugung von Sauerstoff. Sie tragen auch zum Abfallrecycling und zum Wohlbefinden der Astronauten bei. Im Gegensatz zu herkömmlichen Umweltkontroll- und Lebenserhaltungssystemen (ECLSS), die auf mechanischen Komponenten basieren, kann sich ein bioregeneratives System im Laufe der Zeit selbst erneuern. Dadurch eignet es sich besonders für Weltraummissionen, bei denen die Nachschubmöglichkeiten begrenzt sind.

Der Hauptautor Xie Gengxin, Professor für Umwelttechnik am Center of Space Exploration, betont die Bedeutung des Pflanzenanbaus im Weltraum für zukünftige Überlebensbasen auf außerirdischen Planeten. Der Aufbau einer autarken Sauerstoff- und Nahrungsmittelproduktion ohne Abhängigkeit von der Erde ist ein notwendiger Schritt hin zu einer langfristigen menschlichen Präsenz im Weltraum.

Die BEP-Nutzlast mit einem Gewicht von 2.608 kg (5.75 lbs) und einer Höhe von 198 mm sowie einem Durchmesser von 173 mm (7.75 x 6.8 Zoll) war das erste biologische Experiment, das auf der anderen Seite des Mondes durchgeführt wurde. Es bestand aus sechs Komponenten, darunter Produzenten (Pflanzen), Konsumenten (Fruchtfliegen) und Zersetzer (Hefen), um ein funktionierendes Ökosystem zu schaffen. Das Experiment sollte Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der Mondumgebung auf das Pflanzenwachstum, einschließlich intensiver Strahlung und geringer Schwerkraft, ausräumen.

Trotz der Herausforderungen, die die Bedingungen auf dem Mond mit sich bringen, zeigte das Experiment, dass Pflanzen tatsächlich unter intensiver Strahlung und geringer Schwerkraft sprießen und wachsen können. Die Pflanzen wurden von den Fruchtfliegen ernährt, die wiederum durch die Zersetzung von Abfällen durch die Hefe unterstützt wurden. Dieses geschlossene Ökosystem funktionierte für einen begrenzten Zeitraum erfolgreich, bevor die Mondnacht mit ihren extremen Temperaturen den Abschluss des Experiments verursachte.

Während das Experiment das Potenzial des Pflanzenanbaus im Weltraum verdeutlichte, verdeutlichte es auch die Notwendigkeit weiterer Forschung und technologischer Fortschritte. Zukünftige Missionen müssen die Herausforderungen bewältigen, eine angenehme Temperatur aufrechtzuerhalten, vor Strahlung zu schützen und die Langlebigkeit des Pflanzenwachstums in außerirdischen Umgebungen zu verlängern.

Der Erfolg dieses bahnbrechenden Experiments bringt uns dem Aufbau autarker Lebenserhaltungssysteme außerhalb der Erde einen Schritt näher. Durch kontinuierliche Forschung und Innovation ist die Menschheit auf dem Weg, das Potenzial der Weltraumforschung und -kolonisierung auszuschöpfen.

-

FAQ

F: Was war der Zweck der Biological Experiment Payload (BEP)?

A: Ziel des BEP war es, die Auswirkungen der Mondoberflächenbedingungen auf das Wachstum und die Gesundheit terrestrischer Organismen zu bewerten.

F: Aus welchen Komponenten bestand das BEP-Experiment?

A: Das BEP-Experiment bestand aus Baumwolle, Kartoffeln, Arabidopsis und Rapssamen sowie Fliegeneiern, Hefe und Wasser.

F: Warum ist der Pflanzenanbau im Weltraum wichtig?

A: Der Pflanzenanbau im Weltraum stellt eine Nahrungsquelle dar, hilft bei der Abfallverwertung, entfernt Kohlendioxid und erzeugt Sauerstoff. Es ist entscheidend für das langfristige Überleben und die Selbstversorgung bei Weltraummissionen.

F: Wie hat das Experiment die Machbarkeit des Pflanzenwachstums im Weltraum demonstriert?

A: Das Experiment züchtete erfolgreich Pflanzen trotz der intensiven Strahlung, der geringen Schwerkraft und dem anhaltend intensiven Licht auf der Mondoberfläche.

F: Was sind die Herausforderungen beim Pflanzenanbau im Weltraum?

A: Zu den Herausforderungen gehören die Aufrechterhaltung einer angenehmen Temperatur, der Schutz vor Strahlung und die Gewährleistung der Langlebigkeit des Pflanzenwachstums in außerirdischen Umgebungen.