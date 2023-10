China plant fortschrittliche Quantenkommunikationssatelliten für sichere Datenübertragung

China unternimmt ehrgeizige Fortschritte im Bereich der Quantenkommunikation und plant den Start hochmoderner Quantenkommunikationssatelliten. Das Land hatte bereits 2016 seinen ersten dedizierten Quantenkommunikationssatelliten Micius gestartet und arbeitet seitdem an Folgemissionen, um die Grenzen der Quantenkommunikationstechnologie weiter zu erweitern.

Laut Wang Jianyu von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (CAS) werden sich die nächsten Satelliten auf die Vernetzung von Quantenschlüsselsatelliten in niedriger Erdumlaufbahn sowie auf quantenwissenschaftliche Experimentierplattformen in mittlerer und hoher Umlaufbahn konzentrieren. Diese Entwicklungen wurden auf der dritten China Space Science Conference diskutiert.

Satelliten mit Quantenschlüsselverteilung (QKD) wie Micius nutzen Quantenbits oder Qubits, bei denen es sich um einzelne Photonen mit bestimmten Polarisationen handelt. Durch die Erzeugung zufälliger, aber verschränkter Photonenpaare können geheime Schlüssel erstellt und an Bodenstationen verteilt werden. Dies ermöglicht eine sichere Kommunikation und Verschlüsselung von Daten mithilfe von Quanteneigenschaften.

Micius selbst hat auf diesem Gebiet bemerkenswerte Fortschritte gemacht und einen neuen Rekord für die Übertragung sicherer Daten über große Entfernungen aufgestellt. Der Satellit sendete erfolgreich Schlüssel an Bodenstationen in Delingha und Nanshan, die etwa 756 Meilen (1,200 Kilometer) voneinander entfernt waren. Es wurde sogar ein Datenaustausch zwischen einem Standort in China und einem in Österreich erreicht.

Die neuen Quantensatelliten, die China einzusetzen plant, werden ähnlich wie GPS-Satelliten in höhere Umlaufbahnen gebracht, um ihnen einen breiteren Blick auf die Erde zu ermöglichen. Diese erweiterte Abdeckung ermöglicht Bodenstationen eine längere Sichtbarkeit mit den Satelliten. Allerdings wird die präzise Übertragung von Quantenschlüsseln über deutlich größere Entfernungen eine Herausforderung für chinesische Wissenschaftler und Ingenieure darstellen.

Um diese Herausforderung zu meistern, muss eine Technologie zur Unterdrückung von Mikrovibrationen entwickelt werden, um sicherzustellen, dass präzise optische oder Lasersignale von diesen Satelliten gesendet werden können, die etwa 6,200 Meilen (10,000 Kilometer) über der Erdoberfläche operieren werden. Obwohl Wang keinen Zeitplan für die neuen Missionen nannte, haben diese Fortschritte in der Weltraumquantentechnologie das Potenzial, die Art und Weise, wie sensible Daten übertragen werden, zu revolutionieren.

Neben China erforschen auch andere Länder wie Europa aktiv die Quantenkommunikationstechnologie. Die Europäische Weltraumorganisation hat ihre Pläne angekündigt, den Quantum Key Distribution Satellite (QKDSat), auch bekannt als Eagle-1, zu Technologiedemonstrationszwecken zu starten. Diese weltweiten Bemühungen verdeutlichen die wachsende Bedeutung der sicheren Datenübertragung und die potenziellen Durchbrüche, die durch Quantenkommunikation erzielt werden können.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist ein Quantenschlüsselverteilungssatellit (QKD)?

Ein QKD-Satellit ist ein Satellit, der Quantenbits oder Qubits, bei denen es sich um einzelne Photonen mit bestimmten Polarisationen handelt, nutzt, um geheime Schlüssel für die sichere Kommunikation und Verschlüsselung von Daten zu erstellen und zu verteilen.

Welchen Rekord stellte Micius in der Quantenkommunikation auf?

Micius stellte einen neuen Rekord für die Entfernung auf, über die sichere Daten mithilfe von Quantenmitteln übertragen werden konnten. Es wurden erfolgreich Schlüssel zwischen den Bodenstationen in Delingha und Nanshan gesendet, die etwa 756 Meilen (1,200 Kilometer) voneinander entfernt liegen. Außerdem wurde ein Datenaustausch zwischen einem Standort in China und einem in Österreich erreicht.

Vor welchen Herausforderungen steht China beim Einsatz neuer Quantensatelliten in höheren Umlaufbahnen?

Die Platzierung von Quantensatelliten in höheren Umlaufbahnen, ähnlich wie bei GPS-Satelliten, stellt die genaue Übertragung von Quantenschlüsseln über viel größere Entfernungen vor Herausforderungen. Chinesische Wissenschaftler und Ingenieure müssen eine Technologie zur Unterdrückung von Mikrovibrationen entwickeln, um sicherzustellen, dass präzise optische oder Lasersignale von den Satelliten gesendet werden können, die etwa 6,200 Kilometer über der Erdoberfläche operieren werden.

Sind andere Länder an der Quantenkommunikationstechnologie beteiligt?

Ja, andere Länder wie Europa erforschen und entwickeln aktiv die Quantenkommunikationstechnologie. Die Europäische Weltraumorganisation hat Pläne zum Start des Quantum Key Distribution Satellite (QKDSat), auch bekannt als Eagle-1, zu Technologiedemonstrationszwecken angekündigt. Diese Bemühungen spiegeln das weltweite Interesse an sicherer Datenübertragung mittels Quantenkommunikation wider.