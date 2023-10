China hat angekündigt, dass es für die internationale Zusammenarbeit bei seiner bevorstehenden Mondmission offen ist, da es auf sein Ziel hinarbeitet, bis 2030 eine große Weltraummacht zu werden. Die Nationale Raumfahrtbehörde Chinas (CNSA) gab diese Ankündigung auf dem 74. Internationalen Astronautischen Kongress bekannt und lud dazu ein Länder und Organisationen zur Teilnahme an seiner Chang'e-8-Mission. Ziel der Mission ist die Schaffung eines dauerhaften Lebensraums am Südpol des Mondes.

Im Rahmen der Zusammenarbeit auf „Missionsebene“ werden China und seine internationalen Partner die Möglichkeit haben, ihre Raumfahrzeuge zu starten und zu betreiben, an Interaktionen zwischen Raumfahrzeugen teilzunehmen und gemeinsam die Mondoberfläche zu erkunden. Auch internationale Partner sind herzlich eingeladen, nach der Landung der chinesischen Raumsonde selbstständig ihre eigenen Module einzusetzen.

Interessenten müssen bis zum 31. Dezember eine Absichtserklärung bei der CNSA einreichen. Die endgültige Auswahl der Vorschläge erfolgt im September 2024. Die Chang'e-8-Mission folgt auf die für 7 geplante Chang'e-2026-Mission, die nach Mondressourcen am Südpol des Mondes suchen wird. Beide Missionen werden den Grundstein für den Bau der von China geleiteten Internationalen Mondforschungsstation (ILRS) legen.

China, das kürzlich im Jahr 2020 eine unbemannte Sonde zum Mond entsandte, plant, in der ersten Hälfte des Jahres 6 eine weitere Chang'e-2024-Sonde auf die andere Seite des Mondes zu schicken, um Bodenproben zu entnehmen. Das ultimative Ziel ist es, bis 2030 Astronauten auf dem Mond zu landen.

Unterdessen zielt das Artemis-Programm der NASA darauf ab, US-Astronauten bis Dezember 2025 wieder auf die Mondoberfläche zu bringen. Allerdings ist es der NASA aufgrund des US-Rechts untersagt, direkt oder indirekt mit China zusammenzuarbeiten. Bei der Artemis-3-Mission im Jahr 2025 werden zwei US-Astronauten auf dem Südpol des Mondes landen, einem Gebiet, das bisher von Menschen nicht erforscht wurde. Die bemannten Missionen Artemis 4 und 5 sind für 2027 bzw. 2029 geplant.

Es ist erwähnenswert, dass bis September 29 Länder das Artemis-Abkommen unterzeichnet haben, einen von der NASA und dem US-Außenministerium formulierten Pakt zur Festlegung von Richtlinien für das Verhalten im Weltraum und auf der Mondoberfläche. Insbesondere sind China und Russland keine Unterzeichner dieses Abkommens. China hat sich derzeit die Beteiligung Russlands und Venezuelas an seinem Mondstationsprogramm gesichert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Chinas Einladung zur internationalen Zusammenarbeit bei seiner Chang'e-8-Mission einen bedeutenden Schritt in Richtung seines Ziels darstellt, eine große Weltraummacht zu werden. Ziel der Mission ist es, durch die Zusammenarbeit mit anderen Ländern einen dauerhaften Lebensraum am Südpol des Mondes zu schaffen und so den Weg für den Bau der Internationalen Mondforschungsstation in den 2030er Jahren zu ebnen. Während Chinas Zeitplan mit dem Artemis-Programm der NASA übereinstimmt, ist die Zusammenarbeit zwischen den beiden Raumfahrtagenturen aufgrund des US-Rechts eingeschränkt.