By

China hat angekündigt, dass es Länder und internationale Organisationen zur Teilnahme an seiner Mondmission Chang'e-8 willkommen heißt. Die Mission ist Teil des Ziels Chinas, bis 2030 einen dauerhaften Lebensraum am Südpol des Mondes zu errichten und eine bedeutende Weltraummacht zu werden. Das gab die China National Space Administration (CNSA) während des 74. Internationalen Astronautischen Kongresses in Baku, Aserbaidschan, bekannt.

Im Rahmen dieser internationalen Zusammenarbeit werden China und seine Partner die Möglichkeit haben, ihre Raumfahrzeuge zu starten und zu betreiben, Interaktionen zwischen Raumfahrzeugen durchzuführen und gemeinsam die Oberfläche des Mondes zu erkunden. Auch internationale Partner sind eingeladen, sich der Chang'e-8-Mission anzuschließen und ihre eigenen Module einzusetzen, sobald das chinesische Raumschiff landet.

Interessenten haben bis zum 31. Dezember Zeit, eine Absichtserklärung bei der CNSA einzureichen. Die endgültige Auswahl der Vorschläge erfolgt im September 2024. Diese Zusammenarbeit soll den Grundstein für den Bau der von Peking geleiteten Internationalen Mondforschungsstation (ILRS) in den 2030er Jahren legen.

Chinas Mondmissionen machen stetige Fortschritte. Die Chang'e-7-Mission ist für 2026 geplant und soll am Südpol des Mondes nach Mondressourcen suchen. Darauf folgt die Chang'e-8-Mission. Darüber hinaus plant China, im ersten Halbjahr 6 die Sonde Chang'e-2024 auf die andere Seite des Mondes zu schicken, um Bodenproben zu entnehmen.

Chinas Zeitplan für die Errichtung eines Außenpostens am Südpol stimmt mit dem Artemis-Programm der NASA überein. Mit der Artemis-2025-Mission will die NASA im Dezember 3 US-Astronauten wieder auf die Mondoberfläche bringen. Das Artemis-Programm umfasst auch Missionen in den Jahren 2027 und 2029.

Es ist wichtig zu beachten, dass es der NASA nach US-amerikanischem Recht verboten ist, mit China zusammenzuarbeiten. Allerdings haben 29 Länder, darunter Indien, das Artemis-Abkommen unterzeichnet, ein Pakt, der darauf abzielt, Verhaltensnormen im Weltraum und auf der Mondoberfläche festzulegen. China und Russland haben dieses Abkommen nicht unterzeichnet.

Was die internationale Beteiligung am chinesischen Mondstationsprogramm betrifft, sind Russland und Venezuela bislang die einzigen bestätigten Partner.

Quellen: China National Space Administration (CNSA)