Erkundung der Möglichkeit eines Mond-Lavaröhren-Schutzraums

Chinesische Forscher führen Studien durch, um in Mondlavaröhren einen langfristigen Schutz auf dem Mond zu errichten. Diese röhrenförmigen Strukturen entstanden vor Milliarden von Jahren, als geschmolzenes Gestein unter der verhärteten Lavaschicht auf der Mondoberfläche floss. Einige dieser Tunnel sind im Laufe der Zeit eingestürzt und haben so zugängliche Zugangspunkte zum Untergrund des Mondes geschaffen.

Die Shanghai Academy of Spaceflight Technology stellte auf der 10. CSA-IAA-Konferenz für fortgeschrittene Weltraumtechnologie eine Studie vor, in der das Potenzial dieser Lavaröhren als sichere Zufluchtsorte vor den extremen Bedingungen auf dem Mond dargelegt wurde. Hohe Temperaturen, Strahlung und Mikrometeoriteneinschläge können durch die Nutzung der schützenden Umgebung im Inneren der Rohre gemildert werden.

Um ihr Verständnis über Mondlavaröhren zu verbessern, haben chinesische Forscher, darunter Zhang Chongfeng, der stellvertretende Chefdesigner der chinesischen Raumsonde und Mondlander der Shenzhou-Serie, Feldforschungen an Lavahöhlen in China durchgeführt. Sie haben Ähnlichkeiten zwischen den Lavaröhren der Erde und des Mondes entdeckt und sie in vertikale Eintrittsröhren und geneigte Eintrittsröhren eingeteilt.

Zu Erkundungszwecken haben die Forscher Mondlavaröhren in Mare Tranquillitatis und Mare Fecunditatis als Hauptziele identifiziert. Ein mobiles Robotersystem wird eingesetzt, um durch das komplexe Gelände zu navigieren, Hilfsdetektoren zur Kommunikation und Energieunterstützung zu tragen und wissenschaftliche Studien über die Außen- und Eingangsumgebung der Lavaröhren durchzuführen.

Zu den Aufgaben der Hilfsdetektoren gehören bionisches mehrbeiniges Kriechen, Hüpfen und die Verwendung von Rolldetektoren zur Untersuchung von Temperatur, Strahlung, Mondstaub, Bodenzusammensetzung und Wassereis im Inneren der Mondröhre.

Mit Blick auf die Zukunft schlägt Zhang den Bau einer langfristigen unterirdischen Forschungsbasis innerhalb einer Mondlavaröhre für bemannte Mondbasen vor. Dies würde den Bau eines Unterstützungszentrums am Eingang der Röhre für Energie und Kommunikation, die Landschaftsgestaltung des Geländes und die Aufstellung von Kabinen innerhalb der Röhre umfassen.

Chinas Raumfahrtbehörde hat Pläne für eine bemannte Mondlandung bis 2030 angekündigt und markiert damit den Beginn der Mondlandephase des Programms.

