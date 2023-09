Mondlavaröhren: Mögliche Schutzräume für die zukünftige Mondkolonisierung

By

Höhlen haben in der Menschheitsgeschichte eine bedeutende Rolle gespielt und unseren Vorfahren Schutz und Schutz geboten. Ebenso könnten Höhlen auf dem Mond Astronauten bei künftigen Monderkundungen einen sicheren Zufluchtsort bieten. Während wir uns auf eine weitere Mission zum Mond begeben, gewinnt die Aussicht auf Mondhöhlen als potenzielle Zufluchtsorte an Aufmerksamkeit.

Der Mond stellt Astronauten vor einzigartige Herausforderungen, darunter die Belastung durch kosmische und Sonnenstrahlung, Meteoriten, extreme Temperaturschwankungen und Einschlagsauswurf. Um diesen Gefahren zu begegnen, haben Wissenschaftler mit dem Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) Hunderte von „Oberlichtern“ oder eingestürzten Decken von Lavaröhren auf der Mondoberfläche entdeckt. Diese Röhren könnten möglicherweise groß genug sein, um menschliche Aktivitäten aufzunehmen, und mit einer dicken Felsdecke über ihnen den nötigen Schutz bieten.

Lavaröhren, auch Pyrodukte genannt, entstehen, wenn fließende Lava auf dem Mond abkühlt und auf der Oberfläche eine verhärtete Kruste bildet. Anschließend fließt die Lava im Inneren weiter und fließt schließlich ab, sodass eine leere Kammer zurückbleibt. Diese alten und unberührten Lavaröhren könnten als erstklassige Standorte für zukünftige Mondbasen dienen.

Die extremen Temperaturschwankungen des Mondes, die von sengender Hitze bis zu klirrender Kälte reichen, machen den Betrieb an der Erdoberfläche und die Anlagentechnik zu einer Herausforderung. Lavaröhren bieten jedoch eine stabile Temperaturumgebung, die anderswo auf dem Mond nicht zu finden ist. Darüber hinaus ist die Mondoberfläche im Vergleich zur Erde einer deutlich höheren Strahlung ausgesetzt. Die Suche nach Zuflucht im dicken Gestein einer Lavaröhre könnte einen wirksamen Schutz vor dieser tödlichen Strahlung bieten.

Erkundungsteams aus verschiedenen Ländern und Raumfahrtagenturen haben das Potenzial der Nutzung von Mondlavaröhren als Unterschlupf untersucht. Chinesische Forscher der Shanghai Academy of Spaceflight Technology führten umfangreiche Feldforschungen durch, um die praktische Anwendbarkeit dieser Lavaröhren auf dem Mond zu verstehen. Sie entdeckten Ähnlichkeiten zwischen Lavaröhren auf dem Mond und auf der Erde, einschließlich verschiedener Arten von Eingängen wie vertikalen und geneigten.

Das Vorhandensein geneigter Eingänge erleichtert den Zugang zu diesen Lavaröhren relativ. Rover könnten möglicherweise in diese Eingänge fahren, wobei nur eine minimale Beseitigung von Trümmern erforderlich wäre. Dieser einfache Ein- und Ausstieg stellt ein günstiges Szenario für die Monderkundung dar.

China hat der Erforschung der Mondlavaröhren am Mare Tranquillitatis und Mare Fecunditatis, auch bekannt als Meer der Ruhe bzw. Meer der Fruchtbarkeit, Priorität eingeräumt. Sie entwickeln ein Robotersystem, das mit Rädern oder Füßen ausgestattet ist und sich an anspruchsvolles Gelände anpassen und Hindernisse überwinden kann. Das System umfasst Hilfsfahrzeuge für zusätzliche Aufklärung und Unterstützung und ermöglicht die Untersuchung von Mondstaub, Strahlung und dem Vorhandensein von Wassereis in den Röhren.

Chinas langfristiges Ziel ist die Errichtung einer bemannten unterirdischen Forschungsbasis in einer Lavaröhre auf dem Mond. Diese Basis würde Wohn- und Forschungseinrichtungen umfassen, mit einem Unterstützungszentrum für Energie und Kommunikation am Eingang der Röhre. Auch wenn konkrete Details nicht ohne weiteres verfügbar sind, zeigen Chinas ehrgeizige Weltraumaktivitäten, die sich in seinen erfolgreichen Missionen und Zukunftsplänen zeigen, seine Entschlossenheit, eine Mondpräsenz aufzubauen.

