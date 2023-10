China plant den Ausbau der Raumstation Tiangong als Nachfolger der ISS

China hat Pläne angekündigt, seine Raumstation Tiangong („himmlischer Palast“) als Nachfolger der Internationalen Raumstation (ISS) zu erweitern. Während des jüngsten Internationalen Astronautischen Kongresses gab China bekannt, dass es Tiangong um drei neue Module erweitern und damit seine Größe effektiv verdoppeln wird. Die Station wird voraussichtlich über fünfzehn Jahre in Betrieb sein und ihre Betriebsdauer bis 2037 oder später verlängern. Die modernisierte Tiangong wird 180 Tonnen wiegen und eine Besatzungskapazität von bis zu sechs Personen haben, knapp unter der derzeitigen Kapazität der ISS von sieben.

Chinas ehrgeizige Pläne für Tiangong spiegeln sein Ziel wider, eine Großmacht im Weltraum und ein Rivale der NASA und anderer großer Raumfahrtagenturen zu werden. Das Land will die Lücke füllen, die die ISS hinterlassen hat, und sich als Plattform für lukrative Weltraumforschung etablieren. Tiangong hat seit seiner Inbetriebnahme Ende 2022 bereits fünfzehn Taikonauten beherbergt. Letztes Jahr gab China bekannt, dass „mehrere Länder“ Interesse bekundet hätten, ihre Astronauten zur chinesischen Station zu schicken.

Neben Tiangong arbeitet China auch an der Internationalen Mondforschungsstation (ILRS) in Zusammenarbeit mit Russlands Roskosmos. Das ILRS repräsentiert Chinas Wunsch, eine Supermacht im Weltraum zu werden. Allerdings erlitt China bei seinen Bemühungen, internationale Partner sowohl für Tiangong als auch für das ILRS zu gewinnen, einen Rückschlag, als die Europäische Weltraumorganisation (ESA) eine Teilnahme ablehnte. Die ESA führte für ihre Entscheidung haushaltspolitische und politische Gründe an.

Chinas aggressives Raumfahrtprogramm und sein Streben, eine große Raumfahrtmacht zu werden, haben einige Analysten dazu veranlasst, die Situation als einen neuen Wettlauf ins All zu bezeichnen. China hofft, dass Tiangong und andere zukünftige Missionen es zu einem führenden Unternehmen in der Weltraumforschung machen werden. Russland hat außerdem Pläne zum Bau einer eigenen Nachfolgestation der ISS angekündigt, was den Wettbewerb in der Weltraumforschung und -erkundung weiter verschärft.

Quellen:

– Der Internationale Astronautische Kongress (IAC 2023) in Baku, Aserbaidschan.

– Die China Academy of Space Technology (CAST).

- Reuters